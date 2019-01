Caterina Balivo ha ospitato anche Lory Del Santo a ‘Vieni da me’, il programma che conduce da settembre su Rai Uno. Abbiamo visto recentemente Lory al Grande Fratello Vip e si è parlato molto di lei negli ultimi mesi per via della tragedia familiare che l’ha investita: la perdita del figlio Loren, morto a 19 anni. “Lui faceva parte della sezione bontà, carineria, gentilezza”, ha detto nel salotto tv della Balivo quando si è toccato, non senza commozione, questo delicato e doloroso argomento. Lory ha anche parlato di un episodio inedito che fa parte del suo passato.

Al pubblico di Detto Fatto l'attrice ha svelato di essere stata arrestata da ragazza "per errore". L'episodio è avvenuto quando aveva 19 anni e, appena arrivata a Roma, si è trovata protagonista suo malgrado di un equivoco. "Mi è successa questa disgrazia che mi hanno arrestato per errore, al posto di un'altra – ha ricordato – Dicevano che c'era una testimone che era segreta al momento e diceva che io avessi commesso non so quali drammi. […] Ho dovuto aspettare solo l'incontro. […] Ci sono rimasta neanche dieci giorni. Neanche sapevo che bisognava avere un avvocato".











"Quando finalmente è stato fissato l'incontro con questa donna che doveva essere la mia accusatrice non mi ha riconosciuto. Mi hanno rilasciata all'istante", ha aggiunto ancora la Del Santo. A proposito di passato, che è spesso argomento che ricorre spesso nelle interviste che fa Caterina Balivo ai suoi ospiti, l'attrice ha anche ricordato le sue umili origini. Lory ha spiegato di essere nata nella periferia di Verona, in campagna, in una condizione molto precaria. La sua casa non aveva i vetri alle finestre, al punto che da piccola ha rischiato di morire per una broncopolmonite.









"La mia famiglia era così povera che mia madre partorì in una casa senza le finestre – ha ricordato – Mi portarono subito nella stalla dove potevo essere scaldata dal calore emanato dagli animali. Era l'unico punto caldo. Mi ha raccontato mia madre questo fatto, trovo che sia un posto originale per nascere". Un racconto, con tanto di immagini, che non ha potuto lasciare indifferente il pubblico e la conduttrice.







Lory, dopo un attimo di commozione nel ricordare la mamma, ha raccontato anche il rapporto con il padre, scomparso quando lei aveva 3 anni circa in un incidente stradale: “Lui me lo ricordo solo in un’immagine. […] Aveva 25 anni, due figlie. Me lo ricordo, era nella bara e ho detto ‘ma cosa ci fa a dormire qua, in questa stanza vuota?’. Non capivo perché lo avessero portato lì e si fosse addormentato. Io ero molto allegra e mi hanno detto di abbassare la voce perché disturbavo”, ha raccontato.

