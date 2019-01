Daniele Silvestri nasce in una famiglia di artisti e musicisti. Sua madre prima della sua nascita era una cantante jazz, mentre il padre lavorava come autore teatrale e televisivo anche per il giornalista Maurizio Costanzo. Le passioni per la musica e per le parole dei genitori gli vengono trasmesse molto presto tanto che a soli dieci anni Daniele Silvestri inizia a studiare pianoforte. A 13 anni passa alla e dopo poco chiede ai suoi genitori una tastiera al posto del classico motorino che tutti gli adolescenti desiderano.

Daniele esordisce nel mondo della musica nell’estate del 1994, quando il suo primo disco omonimo riscuote un grande successo e viene premiato con la prestigiosa “Targa Tenco”. Nel 1995 concorre al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove Proposte”: i critici apprezzano il testo del suo brano “L’uomo col megafono”, assegnandogli il premio “Volare”. L’anno dopo, Daniele scrive la colonna sonora del film “Cuori al verde” e tutti i brani musicali dello spettacolo teatrale “Repertorio dei Pazzi della Città di Palermo”. (Continua a leggere dopo la foto)











Nel 1999 Silvestri torna a Sanremo con “Aria”, che gli regala il premio “Mia Martini” della critica. Dopo aver firmato, nel 2000, le musiche dello spettacolo teatrale “Tango”, ispirato alla vicenda dei desaparecidos argentini, pubblica la raccolta “Occhi da orientale – Il meglio di Daniele Silvestri”. Nel 2002, il cantautore torna al Festival di Sanremo con “Salirò”: il brano si classifica solo al quattordicesimo posto, ma – complice la messa in scena con la partecipazione di Fabio Ferri – ottiene immediatamente un eccezionale successo di pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2003, il suo pezzo “Il mio nemico” si aggiudica il “Premio Amnesty Italia”: nel 2012, lo stesso brano verrà incluso nella colonna sonora del film ” Viva l’Italia”. Nel 2007 si presenta nuovamente a Sanremo, con “La paranza” che arriva al quarto posto. Politicamente e socialmente impegnato, Silvestri non ha mai fatto mistero delle sue idee di sinistra, dichiarandosi comunista, anche se ha dichiarato di non credere molto alle “etichette”. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo. (Continua a leggere dopo la foto)







Persona molto riservata, cerca di tenere sempre separate vita professionale e privata. Dal 2000 al 2009 ha avuto una relazione sentimentale con l’attrice Simona Cavallari, da cui ha avuto due figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2003. Nel 2012 ha sposato la nuova compagna, l’attrice Lisa Lelli, con cui ha avuto il terzo figlio, Oliver, nato nel 2014. Daniele Silvestri è nato a Roma il 18 agosto 1968; è alto 176 centimetri e pesa 72 chili.

Claudio Bisio: età, altezza, peso, moglie, figli