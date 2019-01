A settembre scorso Bianca Guaccero ha raccolto l’eredità di Caterina Balivo ed è diventata la padrona di casa a Detto Fatto. Ma non ci ha messo molto a farsi amare dal pubblico: è bella, brava, spontanea e genuina. E a ogni puntata raccoglie tantissimi complimenti da parte dei telespettatori che la seguono anche su Instagram, dove Bianca, come molte sue colleghe, condivide spesso foto dallo studio di Detto Fatto, ma anche del backstage e del suo quotidiano.

A proposito di social, anche la conduttrice 38enne di Bitonto ha voluto partecipare al nuovo giochino che sta appassionando i volti noti e non solo. Stiamo parlando della sfida, subito diventata virale, “10 years challenge”, che consiste nel confronto degli utenti tra le foto di oggi e quelle scattate 10 anni fa. Molti, moltissimi i vip che si sono fatti coinvolgere nella moda del momento e tra i volti noti del piccolo schermo anche Diletta Leotta, Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne e tanti altri. (Continua dopo la foto)











Anche Bianca Guaccero non si è sottratta alla “sfida” e ha quindi pubblicato il foto-confronto sul suo profilo Instagram. Ma ha messo subito le mani avanti, anche se ce ne era affatto bisogno dal momento che era ovviamente bellissima anche dieci anni fa. “Ecco il mio #10yearschallenge …siate clementi!”, ha scritto la regina di Detto Fatto nella didascalia del suo “prima e dopo” e poi invitato i follower a mandare le loro foto con l’hashtag del programma per poi mostrarle in diretta. (Continua dopo la foto)









Ora, dieci anni non sono pochi e come (quasi) tutti anche Bianca è cambiata. Ma mica di tanto. Come era facilmente immaginabile era bellissima anche prima. Unico cambiamento nel fisico: oggi ha qualche chilo in meno, ma come le hanno fatto notare i fan tra i commenti (quasi 2 mila, oltre a 35mila like) era ed è rimasta uno schianto. Anzi, più di qualcuno le scrive che quando più in carne era ancora più bella, scatenando così una piccola polemica sull’evidente dimagrimento di Bianca. (Continua dopo foto e post)





Tra i tantissimi “Una meraviglia ieri come oggi”, infatti, si legge anche: “Bella sempre! Tre chiletti in più, tu che puoi permettertelo, non ti starebbero per niente male”, “Meglio un filino di carne in più, ciò non toglie che tu sia una gran bella donna”, “Ti sei rinsecchita con il trascorrere degli anni, ma sei bellissima eh!”. E ancora: “Meglio prima con qualche chilo in più… ma sei sempre bellissima e dolcissima”. Ma insomma, chilo più o chilo in meno, Bianca è davvero una bellissima donna.

