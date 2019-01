“Sai che le farei?”. Mauro Corona su Bianca Berlinguer: imbarazzo in diretta tv

Mauro Corona non si è fatto sfuggire l’occasione. Ospite fisso di Cartabianca ha preso al balzo la palla per un improvvisato quanto galante corteggiamento, se così si può definire, nei confronti della conduttrice Bianca Berlinguer. Corona, nel dettaglio, ha detto: “Io non mi farei mai baciare la mano. Solo a lei la bacerei”, rivolgendosi alla Berlinguer. La frase, pronunciata in riferimento al caso del baciamano di Matteo Salvini, ha suscitato l’ilarità della Berlinguer e di tutto lo studio di Cartabianca.

Corona ha poi aggiunto: "Il vero bacia mano si fa sfiorando appena la mano, come mi hanno insegnato al collegio Don Bosco". Non è la prima volta che lo studio di Cartabianca assiste scene del genere, che lo scrittore abbia un debole per la Berlinguer (casto e puro) è cosa nota e nel corso delle puntate è stato protagonista di esilaranti siparietti. Difficilmente, quindi, sarà l'ultimo. Mauro Corona è uno scrittore, alpinista e scultore italiano.











È nato a Balsega di Pinè, in Trentino, ma a 6 anni si trasferisce con la famiglia a Erto, un piccolo paese incastonato nella valle del torrente Vajont. Ha avuto un'infanzia "quasi felice", l'ha definita, nonostante tutto: la madre abbia abbandonato lui e i suoi due fratelli per fuggire dal marito, violento e alcolizzato, affidandoli ai nonni paterni e a una zia. Mauro bambino trascorre le giornate intagliando il legno col nonno, seguendo il padre a caccia e divorando i libri che aveva lasciato sua madre.









Tre passioni – la scultura, la natura e la lettura – che hanno sempre fatto parte della sua vita. Il disastro del Vajont, quella maledetta notte del 9 ottobre 1963, lo segna per sempre, anche se la sua famiglia non subì alcuna perdita nella tragedia che fece 2mila morti. "Non esiste più niente della vita di un tempo. Tutte le civiltà scomparse sono state cancellate in qualche anno".







E ancora: “La nostra in due minuti. Ci siamo ritrovati il giorno dopo a partire da zero, in altri luoghi, in altri modi, con altri tempi, usando cose che non conoscevamo. È stato come nascere un’altra volta. Nascere vecchi è come vivere morti. Non ci si adatta a ciò che non si conosce”, ha poi raccontato Corona nel libro ‘Vaiont: quelli del dopo’, edito da Mondadori. Una fortuna forse inaspettata che gli ha aperto le porte della tv, ultima quella di Cartabianca.

