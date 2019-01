Sabrina Ghio è stata una delle ballerine della scuola di Amici di Maria De Filippi nella stagione 2003/2004, arrivando fino alla fine del talent in seconda posizione, solo dietro al collega Leon Cino, che quest’anno è tornato nella scuola nella veste di insegnante di danza. Durante l’esperienza ad Amici, Sabrina ha dovuto subire le ire dell’insegnante Alessandra Celentano, che non l’ha mai reputata una brava ballerina e l’ha sempre attaccata.

Nonostante questo aspetto, Sabrina è entrata nel cuore degli altri insegnanti e del pubblico, tanto da piazzarsi seconda dietro al bravissimo ballerino albanese. Dopo l’esperienza nel talent di Maria De Filippi, Sabrina Ghio è scomparsa dalle scene e ha iniziato un lavoro che la diverte e appaga: infatti, cura la parte social e marketing di uno studio medico. (Continua a leggere dopo la foto)











Sabrina Ghio si è sposata nel 2008 con Federico. Dal matrimonio è nata Penelope, il 24 aprile del 2013. I due, però, nel 2014 si sono separati perché hanno scoperto di non essere più compatibili. Nonostante ciò, sono rimasti in buoni rapporti per far crescere la figlia nel modo migliore possibile. Dopo, la Ghio è stata fidanzata con Cristiano, un personal trainer. Chiusa anche questa relazione, Maria De Filippi l’ha voluta come tronista a Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)









Sabrina ha scelto Nicolò Raniolo, che però le ha detto no. Nel 2018 si fidanza con Carlo Negri, casertano e più giovane di lei di 6 anni. Recentemente si è lasciata andare a delle confessioni con i suoi follower di Instagram relative a una fase travagliata della sua vita. Rispondendo alle domande dei suoi seguaci, è emerso come Sabrina abbia dovuto affrontare un periodo molto delicato che lei stessa ha definito come un tempo di “mortificazione interiore”, nel corso del quale ha pensato di non potercela fare.Aveva smarrito se stessa e la voglia di vivere, fino a quando non è andata in terapia. Gli anni passavano e lei non riusciva a staccarsi dal tunnel della depressione né a prendere decisioni che potessero effettivamente risollevarla da quella condizione. (Continua a leggere dopo la foto)







Passato del tempo e guidata da un bravo terapeuta è però riuscita a guardare nuovamente davanti a sé. Oggi ha abbondantemente superato il momento delicato, infatti la vediamo più serena che mai insieme alla figlia Penelope e al nuovo compagno Carlo. In questi anni l’aspetto di Sabrina è cambiato parecchio. L’ex tronista ha modellato il suo corpo grazie alla palestra ma ha aiutato il cambiamento grazie a qualche intervento chirurgico: seno, labbra e zigomi sono stati ritoccati e molti ex fan della ragazza l’hanno accusata di aver esagerato con il bisturi.

Lupo Lucio oggi, che fine ha fatto il personaggio della Televisione