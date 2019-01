È scritto: ‘C’è posta per te’ è il programma del momento. Lo dicono i dati Auditel che la trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi è inarrestabile. Dopo l’esordio ‘boom’, anche la seconda puntata, andata in onda lo scorso 19 gennaio, ha registrato numeri da capogiro e asfaltato la concorrenza, cioè il nuovo programma di Amadeus, ‘Ora o mai più’, su Raiuno. Queen Mary domina infatti la sfida degli ascolti e il suo ‘C’è posta per te’ va oltre ogni più rosea previsione raccogliendo di fronte al piccolo schermo ben 5,173 milioni di telespettatori, per uno share del 27,40 per cento.

Quasi 10 in più del diretto rivale, Amadeus, al debutto con il suo talent-vip che si è fermato a 3,530 milioni di telespettatori, per uno share del 18,50 per cento. Insomma, le storie che racconta Maria, come nessun altro sa fare, le lacrime, le rivincite, i ricongiungimenti e gli ospiti in studio, sempre di un certo calibro, conquistano definitivamente il pubblico del sabato sera.











Una curiosità 'dell'ultima ora': sapete che succede dietro le quinte del programma amatissimo della De Filippi? Difficile, perché la 'chicca' la regala il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che nell'ultimo numero in edicola pubblica l'intervista a uno degli addetti ai lavori. Il magazine ha infatti dato voce ad Andrea Offredi, che ora è diventato un postino di 'C'è posta per te' ma che i fan di Maria ricorderanno bene nei panni di tronista a Uomini e Donne.









Andrea ha raccontato del suo ruolo all'interno del programma e si è lasciato sfuggire dei dettagli inediti sul dietro le quinte, rivelando quello che succede durante la registrazione della puntata e che, fino ad ora, non è mai stato mostrato in tv. "C'è una cosa che non si vede in tv, quando Maria racconta la storia – dice Offredi a Tv Sorrisi e Canzoni in – Lì (in studio, ndr) è la prima volta che noi postini scopriamo il motivo per cui coloro che siamo andati a cercare sono in trasmissione".







“Rimaniamo dietro le quinte, con uno schermo davanti, immersi nel buio”, ha aggiunto. Pare infatti che i postini non possano interagire prima della puntata con gli ospiti invitati dalla De Filippi. Parlare con loro? “Mai prima” – ha assicurato Offredi – Ma dopo la fine della storia è capitato”. L’ex tronista ha anche confidato di provare sempre forti emozioni da quando lavora a C’è posta per te. Prima di presentare gli ospiti in studio “non riesco a trattenere le lacrime. Siamo tutti così catturati dal loro vissuto da sentirci vicinissimi alle loro emozioni”, ha concluso.

