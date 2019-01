E si torna a parlare di Avanti un altro, il il quiz-show in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e, come al solito, con la partecipazione della sua spalla storica, il maestro Luca Laurenti. No, nessuna gaffe dei concorrenti (come accade spesso a L’Eredità di Flavio Insinna), che sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi.

Anche questa volta è un siparietto 'fuori gara', diciamo così, a non essere sfuggito ai telespettatori di Avanti un altro. Il quiz show, infatti, si fonda anche e soprattutto sulle gag e gli sketch divertenti dei due conduttori, che spesso punzecchiano chi si siede di fronte a loro per giocare. Vero è che spesso i concorrenti sono un po' "particolari" e anche quello che ha tentato di sbancare l'altra sera lo era. Si è presentato dicendo di svolgere un lavoro decisamente fuori dal comune: interpretare il morto cerebrale durante i convegni di medicina.











È bastata questa affermazione del concorrente a lasciare pubblico e presenti in studio basiti e, neanche a dirlo, non si sono fatti attendere doppi sensi e provocazione. Ma niente in confronto a quello che è successo poi. Bonolis e Laurenti erano a dir poco incuriositi da questo suo lavoro, che consiste anche nel simulare riflessi condizionati, e si è quindi proceduto con una dimostrazione pratica in studio. Il concorrente si è perciò steso sul pavimento e ha finto di essere morto.









E mentre Bonolis ha provato a toccargli un braccio, Laurenti non si è lasciato sfuggire l'occasione e ha fatto un gesto inaspettato. Il maestro voleva mettere alla prova il concorrente e vedere quale tipo di riflesso avrebbe avuto se gli avesse toccato le parti intime. E nonostante il divieto del conduttore, il maestro ha così allungato un po' troppo le mani tra lo stupore dello stesso Paolo e dei presenti. La reazione del concorrente? Stimolato in un punto inatteso, ha alzato le gambe in una sforbiciata comica provocando una risata ancora più contagiosa nel pubblico in studio.







Insomma, i colpi di scena non mancano mai ad Avanti un altro. Come quello dell'altra sera, quando il Bonus, alias Daniel Nilsson, che ad un tratto è scoppiato a ridere in faccia al maestro Laurenti, occupato a chiedere al concorrente di turno la risposta esatta. A quel punto Bonolis si è alzato dalla sua postazione e dato uno schiaffo allo svedese rimproverandolo per essere stato sfacciato col suo amico: "Oh, coso, questo è un mio amico, ma come ti permetti? prendi in giro tua sorella, hai capito? Stai al tuo posto".

