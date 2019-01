Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della tv. Per il suo talento, certo, ma anche per la sua genuinità. In una delle ultime puntate di ‘Vieni da me’, per dire, non è stata in grado di contenere la commozione. Si è lasciata sopraffare dall’emozione e non è riuscita nemmeno a salutare il pubblico, tanto era scossa dopo aver ospitato nello studio Rai Giampaolo Matrone e Marco Foresta, sopravvissuti alla tragedia dell’hotel Rigopiano, avvenuta nel gennaio del 2017 presso l’omonima località situata nel comune di Farindola, in Abruzzo.

Una tragedia in cui hanno perso la vita 29 persone. “Io non ce la faccio scusate. (…) Non è facile per me raccontarlo”, ha detto con gli occhi lucidi restituendo la lettera della figlia di Giampaolo alla mamma che non c’è più e chiedendo a lui di leggerla. Lacrime a fiumi, poi, quando la conduttrice, sul finire della puntata, ha cominciato a leggere tutti i nomi delle vittime. (Continua dopo la foto)











Caterina Balivo è anche considerata una delle donne più belle e affascinanti del mondo dello spettacolo e sui social condivide spesso scatti del suo quotidiano. Accanto ai post ‘al naturale’, senza un filo di trucco, dei figli e dei momenti di relax, non è raro imbattersi in quelli in cui esplode tutta la sua sensualità. Come in uno degli ultimi scatti apparsi sul suo profilo Instagram in cui la Balivo ha sfoggiato un look mozzafiato per un’uscita mondana col marito, Guido Maria Brera. (Continua dopo la foto)









“Waiting for my husband… se adesso mi becca alle prese con un selfie comincia a prendermi in giro per tutta la sera”, ha commentato l’audace autoscatto in cui si mostra in versione super sexy, con un mini dress cortissimo che mette in evidenza le sue bellissima gambe. Un outfit che ha conquistato i follower a giudicare dal boom di like e di commenti piovuti sotto alla foto in questione. “Cosce favolose e tuo marito è fortunatissimo”, le ha scritto un utente. E un altro: “Wooow, che bellezza incantevole! Stupenda, meravigliosa, affascinante, sensuale e sexy… ti adoro!”. (Continua dopo foto e post)







Ancora: “Sei perfetta, bella e simpatica”, “Sei meravigliosa come sempre”, “Gambe favolose” e “Sei stupenda così, tacchi e un bel vestito”. Qualcuno fa poi ironicamente riferimento alla lunghezza del vestito e si chiede: “Ma da voi l’inverno non arriva mai? O avete un riscaldamento incorporato?”. Insomma, scherzi a parte, Caterina ha ricevuto una pioggia di complimenti. Ma non è che suo marito sarà un po’ geloso? Quel “mi becca” che la conduttrice ha scritto nella didascalia si riferirà solo alle prese in giro per i troppi selfie o per quelli ‘audaci’ come questo?

