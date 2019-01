View this post on Instagram

Queste Foto me le ha appena spedite mia Mamma dicendo che stava mettendo in ordine i suoi Album…qui avevo appena compiuto 15 anni, mi trovavo per la prima volta in Italia…a Militello in Sicilia per l’esattezza. Stavo giocando a fare la “modella” e per essere più “cool” 🤣 strappai un vecchio lenzuolo di Nonna Nella( ero ospite a casa sua) ….che subito dopo mi sgridò tantissimo in siciliano e mi disse:”ma chi stai faciennù ???” No vabbè…quanto ci credevo? Quella fu la vacanza in cui mi innamorai perdutamente di questo paese, ma ero ancora ignara che qualche mese dopo mi sarei trasferita definitivamente in Italia. Il mio paese del cuore per sempre…. #italy #sicilia #militello #throwback ❤️❤️❤️