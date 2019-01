Per la gioia dei fan di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sua spalla storica, è tornato in tv ‘Avanti un altro’, il quiz-show in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 in cui i concorrenti sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi. Il tutto ovviamente intervallato da sketch divertenti del conduttore e del maestro, che da anni formano una delle coppie televisive più divertenti in assoluto.

Il 2019 ha portato così anche una nuova edizione di ‘Avanti un altro’, che non è cambiato di una virgola rispetto al passato: stesso studio, stessa scenografia e stesso meccanismo di gioco. E non mancano nemmeno i siparietti con il pubblico presente e le gag con Stefano Jurgens, i personaggi del cosiddetto Mini Mondo e anche coi concorrenti stessi, con cui Bonolis spesso gioca e scherza. Ma quando l’altra sera Bonolis si è trovato di fronte alla scena in cui la concorrente di turno si è alzata la maglietta, per un attimo ha vacillato persino lui. (Continua dopo la foto)











È successo durante la gara: la signorina s’è alzata la maglietta che indossava, rivolgendosi al conduttore con una domanda maliziosa: “Vuoi vedere il mio corno portafortuna?” riferendosi a un tatuaggio. In un primo momento Bonolis non deve aver capito le intenzioni della concorrente ed è praticamente sbalzato dal suo sgabello, ma poi, rassicurato, si è lasciato sfuggire “per un attimo ho pensato che volesse farmi vedere le zizze” scatenando le risate di tutto il pubblico. (Continua dopo la foto)









Altra puntata, altro siparietto, con la concorrente di turno che si è dichiarata una fan sfegatata di Paolo Bonolis. Anzi, di più. Appena si è seduta ha cominciato a fargli mille complimenti, fino a quando gli ha addirittura chiesto di poter toccare il lato b per scaramanzia. Ma proprio qui, come riporta Il Giornale, è arrivata una domanda forse un tantino inopportuna. La concorrente, infatti, ha domandato a Bonolis se “tua moglie è qui in studio? Perché altrimenti…”. (Continua dopo la foto)







E Bonolis, senza troppo sorridere: “No, non c’è. Ma se continui così arriva presto”. La concorrente l’ha detto con ironia, certo, ma ha messo un po’ in difficoltà Bonolis. D’altronde la donna – che ha frequentato la stessa facoltà nella stessa università romana del conduttore – ha ammesso anche che “quando ti ho davanti non capisco niente, mi mandi in confusione. Sei il conduttore più bello della televisione italiana”. Peccato però che il cuore di Bonolis sia solo e tutto per Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli, la foto con il figlio Davide scatena la bufera