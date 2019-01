Nek inizia ad appassionarsi alla musica fin da piccolissimo. A soli nove anni inizia a suonare la chitarra e la batteria. Nel 1991, dopo aver suonato per locali con il gruppo White Lady, arriva secondo a Castrocaro e l’anno successivo esce il suo primo disco, intitolato Nek, che diventa poi il suo definitivo nome d’arte. Filippo Neviani (questo il suo nome all’anagrafe) è stato per molti anni l’idolo di milioni di ragazzi e ancor oggi continua ad esserlo.

Nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria giovani con un brano sul tema dell'aborto, "In te", che lo porta al terzo posto. Nel 1994 esce col terzo album Calore umano e con Giorgia vince il Premio Europeo come miglior cantante giovanile europeo. Il grande successo è arrivato però solo nel 1996 con l'album Lei, gli amici e tutto il resto, con ben un milione e mezzo di vendite. Filippo ha riscosso moltissimo successo anche nel resto d'Europa, in America Latina e in Giappone.











Poi una serie di successi, album e collaborazioni con artisti italiani e non. Nel 2018 è impegnato con il progetto in trio insieme agli amici Max Pezzali e Francesco Renga. e alla fine dell'anno torna solista: viene selezionato per l'edizione 2019 delle Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston porta il brano "Mi farò trovare pronto". Nel è sposato con Patrizia. I due si sono incontrati nel 2006 proprio in quel di Sassuolo e, parola di Nek (al secolo Filippo Neviani), il loro è stato un immediato e reciproco colpo di fulmine: il trovarsi e poi il riconoscersi tra due anime fatte l'uno per l'altra.







Da allora non si sono più separati. Anzi, molti di più, i due si sono sposati e hanno pure fatto una figlia insieme: nel 2012 è nata Beatrice. Patrizia ha anche un'altra figlia: Martina, che da poco si è laureata, nata da una precedente relazione. L'amore tra Nek e Patrizia è stato vissuto lontano dal gossip ma il cantante ha spesso dedicato canzoni alla sua dolce metà. Nel brano "Fatti avanti amore", per esempio, si ritrovano le parole dedicate a una donna forte e passionale che gli ha cambiato la vita. I due vivono a Sassuolo, in provincia di Modena, e anche se hanno passato momenti molto difficili, adesso il loro amore sembra non conoscere difficoltà.







Qualche tempo Filippo Neviani ha ammesso di aver tradito la moglie ma sembra che il peggio sia ormai superato. Patrizia è riuscita a perdonare Filippo e oggi il loro amore è più forte che mai: "Siamo fatti l'uno per l'altra, condivido tutto, non tengo più l'altro all'oscuro", ha detto in un'intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair. Nek è nato a e a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio 1972. È alto 172 centimetri e pesa una settantina di chili.

