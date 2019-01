Momenti di potente imbarazzo per Amadeus durante la prima puntata di “Ora o mai più”, il nuovo format di Rai1 con tante celebrità della musica italiana, andato in onda lo scorso sabato 19 gennaio, in prima serata. Il conduttore ha accolto con grande affetto Ornella Vanoni, per la prima volta in trasmissione, ma la reazione della cantante è stata spiazzante. “Io voglio salutare Ornella Vanoni che per la prima volta è in una mia trasmissione. Sei pronta per questa avventura?”, ha esordito Amadeus. “Sì, spero solo di non addormentarmi perché di solito verso le 10 e mezza ho un crollo”, ha risposto, a questo punto, la Vanoni.

Sui social la cantante e coach del programma è già diventata una regina: centinaia i messaggi di apprezzamento su Twitter. Una frase che ha letteralmente scatenato delle risatine in studio e che ha lasciato di stucco il conduttore. Immediata l'ironia sui social, soprattutto su Twitter, dove i cinguettii riferiti all'artista sono stati tantissimi: "Spero di non addormentarmi, iniziamo bene", ha commentato un utente.











"Ornella Vanoni con il crollo delle 22,30 sei una di noi!", ha aggiunto un altro. "Sono le 22,30, buonanotte a #OrnellaVanoni", ha proseguito un terzo. E, se è vero che il buongiorno di vede dal mattino, Ornella Vanoni a Ora o mai più ne farà, o meglio, ne dirà delle belle. Insomma, Amadeus è avvertito e quindi uomo mezzo salvato. Ma non solo, durante la serata, anche Orietta Berti è finita nelle grinfie ddi una collega.









L'artista ha cantato in coppia con Barbara Cola, un duetto per la canzone "Quando l'amore diventa poesia". Ma al termine dell'esibizione Donatella Rettore ha criticato fortemente la Berti e anche la Cola: "Questo è tutto ciò che odio della musica italiana". Parole molto dure che hanno immediatamente fatto scattare la "difesa" da parte della Berti: "Io non sono una vipera come la Rettore".







Ma a questo punto è davvero scoppiato il battibecco con la secca risposta della Rettore: "Vipera? No, un cobra". Amadeus a fatica, non senza imbarazzo, ha riportato il sereno in studio. Insomma a quanto pare nel programma di Rai Uno gli animi si accendono piuttosto facilmente. Di certo la tensione del palco si fa sentire su chi canta. E i giudizi dei "giudici" di gara non sempre sono accettati dai concorrenti.

