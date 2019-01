View this post on Instagram

Buongiorno amici cari, che serata ieri 💫! Che gioia essere in studio e quanta voglia di gridare avevo. Pazza di voi e dell’energia che si crea quando vi urlo nelle telecamere. Tornare coi miei capelli non significa essere guarita (MAGARI), ma è un bel segnale: un ritorno alla normalità. Guardarmi allo specchio e vedermi come mi sono sempre vista. Una magia vera e propria. Viva la vita💫 e buona giornata Grazie ad @antonellafrazzetta per il look candido spumeggiante, per il trucco Grazie a @letibric e per i capelli a @davidvanchieri #gioia #leiene #vivogliobene❤ #buoniniziodisettimana