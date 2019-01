Filippo Maria Fanti, conosciuto con lo pseudonimo di Irama, scopre la passione per la musica da piccolissimo. Compone la sua prima canzone a sette anni, si appassiona di cantautori italiani quali Francesco Guccini e Fabrizio De André e durante l’adolescenza si avvicina al mondo dell’hip hop, senza tuttavia partecipare a gare o concorsi. Proprio il mondo dell’hip hop gli suggerisce il nome d’arte, “Irama”, parola malese che significa “ritmo”.

Nel 2016 sale sul palco di Sanremo tra le nuove proposte, con il brano 'Cosa resterà', incluso nel suo primo Album 'Irama'. Nello stesso anno vince, con la stessa canzone, il Summer Festival. Prima di approdare ad Amici, su Canale 5, pubblica diversi singoli, tra il 2016 e il 2018: Tornerai da me, Non ho fatto l'università, Rolex, Per un poco di cash, Colpa tua, 2 ore, Semplice, Mi drogherò, Che ne sai, Che vuoi che sia, Un giorno in più, Un respiro.











Nel 2018 entra nella scuola di Amici 17 e passa al Serale con la Squadra Bianca. Dal programma esce vincitore con il 67% dei voti, ricevendo anche il premio Radio 105. Nel 2019 Irama partecipa dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston porta il brano "La ragazza col cuore di latta". Irama adora i tatuaggi. Ha due serpenti che avvolgono le braccia fino alle mani, il simbolo del Giglio sull'avambraccio, una scritta sul petto 'depp' e un disegno stilizzato sul ginocchio ed una scritta sulla coscia destra.









Durante l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi Irama Irama ha conosciuto Nicole Vergani. La loro relazione si è conclusa circa un anno dopo e dal novembre del 2018 il cantante è ufficialmente fidanzato con Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne (è stata la scelta di Andrea Damante) ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il nome d'arte completo di Filippo è Irama Plume: il cantante infatti porta sempre delle piume, soprattutto sotto forma di orecchini.







“Le piume sono un elemento che mi appartiene sia sopra che sotto al palco, le porto sempre. Non fanno parte della mia cultura, ma sono un’identità. Irama ha le piume.” Irama è nato a Carrara il 20 dicembre 1995. Irama vive e cresce a Monza con i genitori e la sorella. È alto 165 centimetri e pesa 65 chili.

