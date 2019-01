Arisa, il cui vero nome è Rosalba Pippa, nel 1988, all’età di 4 anni partecipa al suo primo concorso canoro con la canzone “Fatti mandare dalla mamma”. Diplomata al liceo pedagogico, durante il tempo libero si esibisce assieme al fidanzato nei piano bar della sua zona. Nel 2008, arriva prima a Sanremo lab ed è la sua occasione per partecipare di diritto al Festival di Sanremo 2009 tra le nuove proposte.

Arriva di nuovo prima con il brano Sincerità, che diventerà il titolo anche al suo primo album, e trova il successo e gli apprezzamenti di critica e pubblico, grazie ad una voce bellissima e una stravaganza adorabile, fatto di un look un po’ retro, occhiali grandissimi e rossetto. Nella sua carriera si contano cinque album in studio, uno dal vivo, una raccolta, un EP e 15 singoli per un totale di 415 copie vendute, con nove dischi di platino e quattro d’oro. (Continua a leggere dopo la foto)











Ha ottenuto tre podi e due primi posti a Sanremo e vari riconoscimenti. Ricordiamo il Premio Assomusica, Premio della Critica Mia Martini e Premio Sala Stampa rispettivamente al Festival 2009 e 2012, due Wind Music Awards, un Premio Lunezia e un Premio TV – Premio regia televisiva. Nel 2010 esce il suo secondo disco Malamorenò, contenente dodici tracce scritte in collaborazione con il suo ex fidanzato Giuseppe Anastasi, che non riesce a ottenere lo stesso successo di Sincerità. Nello stesso periodo lavora come conduttrice insieme a Victoria Cabello nel programma di La7 Victor Victoria. Arisa diventa uno dei giudici del programma X Factor nell’edizione 2011 andata in onda su Sky Uno e viene confermata anche nell’edizione successiva. (Continua a leggere dopo la foto)









Debutta nelle vesti di attrice nel film Tutta colpa della musica e in La peggior settimana della mia vita, pellicola per cui incide il singolo L’amore sei tu. Nel 2012 esce Amami, un disco che Arisa presenta al Festival di Sanremo 2012 con il brano La notte che si piazza al secondo posto e ottiene un grande successo. Nel 2014 esce il suo nuovo disco “Se vedo te”, anticipato dai singoli “Lentamente” e Controvento quest’ultimo presentato a Sanremo 2014. Nel 2015 conduce insieme a Carlo Conti la 65esima edizione del Festival di Sanremo e partecipa all’adventure game “Monte Bianco”. (Continua a leggere dopo la foto)







Nel 2016, è il quarto giudice di X Factor 10. Il 9 febbraio 2018 Arisa è stata ospite del sessantottesimo Festival di Sanremo per affiancare Giovanni Caccamo nel brano Eterno, in occasione della serata dedicata ai duetti. Nel 2019 torna al Festival di Sanremo. Nel corso degli anni Arisa ha cambiato il suo look decine e decine di volte: occhiali, testa rasata, capelli biondi e castani, outfit aggressivi e bon ton. Nel settembre del 2018 la cantante si è commossa parlando dei suoi genitori e dell’ex fidanzato Giuseppe Anastasi: “Ho vissuto un amore eccezionale. È stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio. Dopo che vivi una storia così poi basta, indirizzi l’amore verso luoghi diversi. L’amore a volte può essere cannibale e io non ne ho voglia”. Dopo Giuseppe è arrivato Lorenzo Zambelli, ma anche questa storia è finita. Nata a Genova il 20 agosto del 1982, Arisa è alta 161 centimetri e pesa circa 57 chili. Negli ultimi anni, infatti, la ragazza è dimagrita diversi chili e ha raggiunto un peso forma perfetto.

Claudio Bisio: età, altezza, peso, moglie, figli