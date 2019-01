La Melevisione taglia il traguardo dei vent’anni. L’iconico programma per ragazzi, in onda dal 1999 al 2004, ha calato intere generazioni nell’incanto del Fantabosco. Il programma va attualmente in onda con le repliche delle edizioni passate (2004/2005) ogni sabato e domenica mattina alle 9:40 su Rai Yoyo con un unico episodio.

Il programma è incentrato sulle avventure di personaggi fiabeschi come folletti, gnomi, principi, principesse, re, regine, streghe, fate, lupi, gatti, gazze, maghi, geni, buffoni di corte, orchi, balie, trovatori, apprendisti, ballerini, suonatori, giornalisti, cuochi e molti altri. La figura centrale è stata rappresentata per le prime sei stagioni da Tonio Cartonio (Danilo Bertazzi), successivamente da Milo Cotogno (Lorenzo Branchetti).











Tra gli storici personaggi c'era Lupo Lucio, impersonato dall'attore Guido Ruffa, classe 1956. Ha vestito i panni di Lupo Lucio dal 1999 al 2015, mentre dal 2008 è voce e movimento dei personaggi Peppone, Orazio, Vittorio, Alè (e Gioele) nel programma È domenica papà. Ha studiato con Augusto Boal, musica e ritmo con Karl Potter e la commedia dell'arte e le sue maschere con Paul Andre Sagel. La sua attività professionale come attore comincia già nel 1981 con la compagnia Assemblea Teatro, con la quale divide il cammino fino al 1993.









La sua versatilità ha fatto sì che spaziasse con buon successo nell'ambito artistico: da presentatore a produttore, da cabarettista a regista, da autore di testi a organizzatore di manifestazioni, a speaker radiofonico. Numerose sono anche le sue presenze a trasmissioni televisive radiofoniche e cinematografiche. Partecipa anche ai film Donna d'ombra e Portami via, vincitore del Festival nel 1994 a Venezia, per la miglior sceneggiatura. Inoltre ha partecipato nel 2000 a qualche puntata di Baldini e Simoni. Nel 1994 e nel 2004 ha diretto due cortometraggi.







Ha partecipato tra il 2000 e il 2007 a vari eventi di direzione di doppiaggio e varie fiction come R.I.S. – Delitti imperfetti e Il furto della Gioconda. Ha condotto qualche programma radiofonico nel 1995 nel 2003, e uno in particolare su una radio locale che conduce dal 2009. A oggi recita in molte produzioni teatrali. In teatro ha lavorato, tra gli altri, al fianco di Ugo Gregoretti, Arnoldo Foà e Lindsay Kemp.

