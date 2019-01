Sanremo 2019, il conto alla rovescia è iniziato. Manca ancora qualche settimana all’inizio del Festival: il 5 febbraio è la data ‘x’, quando si alzerà il sipario del Teatro Ariston, dove andrà in scena la 69esima edizione della kermesse musicale che per il secondo anno di fila vede la direzione artistica di Claudio Baglioni, affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Cresce l’attesa, ma anche le voci. Come quelle sui cachet dei protagonisti. Qualche giorno fa era uscito il rumor secondo cui per Baglioni fosse pronto un compenso da 700mila euro, mentre per Bisio e Virginia Raffaele erano uscite queste indiscrezioni: 450mila euro per lui, 350mila euro per lei.

Indiscrezioni che hanno subito trovato spazio sulla stampa, ma che sono poi state smentite dalla Rai. “In merito a indiscrezioni di stampa – si legge in una nota – la Rai precisa che il compenso del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni, è pari a 585.000 euro, identico a quello dello scorso anno senza alcuna variazione”. (Continua dopo la foto)











Cachet a parte, sappiamo con certezza che la gara sarà unica: non ci sarà più la divisione tra Campioni e Nuove Proposte, ma i 24 artisti – 22 Big e i 2 vincitori di Sanremo Giovani – concorreranno alla pari nelle cinque serate della manifestazione. E, proprio come nell’edizione 2018, anche in questa non ci saranno eliminazioni. I 24 cantanti in gara si esibiranno fino all’ultima serata, come un vero e proprio concorso, per poi stilare la classifica finale. (Continua dopo la foto)









Anche se mancano ancora diversi giorni al via, si vocifera già sui cantanti favoriti per la vittoria. Secondo i bookmaker a trionfare al Festival di Sanremo 2019 sarà Ultimo, il cantautore romano vincitore della sezione giovani di Sanremo 2018 con il brano “Il Ballo delle Incertezze”. Dietro di lui, dunque il secondo superfavorito, è il gruppo conosciuto in tutto il mondo Il Volo, che porta al Festival il brano ‘Musica che resta‘. (Continua dopo la foto)







Ancora: il trio de Il Volo, sempre secondo i bookmakers, è seguito da Irama (già vincitore di Amici) e il duo composto da Shade e Federica Carta. Si posizionano bene anche Arisa, Nek e Francesco Renga, che hanno calcato più volte il palcoscenico del teatro Ariston. Infine gli inseguitori, ovvero i cantanti che si trovano nella parte bassa della classifica: Motta, Ex Otago e Achille Lauro. A chiudere la graduatoria sono invece Anna Tatangelo e Paola Turci.

Sanremo Giovani, la ‘battuta’ di Fabio Rovazzi fa calare il gelo in studio