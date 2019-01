Tutti ormai conoscono Tina Cipollari, la Vamp e opinionista di Uomini e Donne. Personaggio “amato e odiato”, ha fondato il suo successo sulla schiettezza e le critiche al vetriolo dedicate ai vari tronisti e corteggiatrici di ogni stagione del programma condotto da Maria De Filippi e ancora oggi, dopo tanti anni, viene considerata una presenza fondamentale all’interno della trasmissione. Classe 1965, prima del successo televisivo Tina era un’impiegata contabile in una ditta di costruzioni, poi nel 2000 l’approdo a Uomini e Donne e, di conseguenza, la svolta.

In quell'anno si era presentata in studio per corteggiare il tronista Roberto ma non viene scelta. Fiutandone il potenziale, la De Filippi la chiama come tronista e alla fine del suo percorso la Cipollari sceglie il corteggiatore Daniele ma evidentemente lascia il segno in trasmissione. E infatti la padrona di casa la richiama per vestire i panni dell'opinionista, ruolo che come detto ricopre ancora oggi.











Nel 2003, durante il trono di Zahida, Tina conosce Chicco Nalli, l'uomo che sposerà e dal quale avrà tre figli maschi: Mattias, Francesco e Gianluca. I due si sono separati consensualmente nel gennaio del 2018 e ora lei ha ritrovato l'amore con Vincenzo, un noto ristoratore fiorentino con cui, sostiene il gossip, potrebbero presto arrivare i fiori d'arancio. Chi ha sempre seguito Uomini e Donne, ricorderà bene com'era Tina ai tempi dell'esordio televisivo, ma in generale in rete si trovano pochissime foto che risalgono ai tempi della sua giovinezza.









Qualcuna era stata mostrata tempo fa durante una puntata di Uomini e Donne, ma ora, invece, proprio nei giorni in cui è esplosa la nuova sfida sui social network chiamata #10yearschallenge che consiste nel confronto degli utenti tra le foto di oggi e quelle scattate 10 anni fa, ecco spuntare uno scatto davvero inedito della Cipollari. Ma altro che foto di 10 anni fa, qui arriviamo addirittura al 1990!







Ma non è stata la Cipollari a condividerlo, ma una pagina Instagram che si chiama ‘indifferenza astrale’. Nella foto Tina è giovanissima e sfoggia un look completamente diverso da quello a cui ci ha abituato in questi anni. I suoi famosi riccioli biondi ancora non c’erano, i suoi capelli erano più scuri e tendenti al rosso all’epoca. “Tina Cipollari a 28 anni! Foto scattata a Monte Carlo! Che ne pensate?”, si legge nella didascalia della foto vintage che ha raccolto oltre 5mila like e commenti in cui i fan sottolineano la sua spettacolare forma fisica e la sua bellezza.

