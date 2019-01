Non solo al trono over. Maria De Filippi ha un bel da fare anche a quello classico e nel corso dell’altra puntata si è sbottonata parecchio sul tronista Lorenzo, come mai aveva fatto prima probabilmente. Il tronista, che lo scorso anno avevamo visto in veste di corteggiatore, ha un atteggiamento davvero particolare nei confronti delle ragazze che sta frequentando, ma dopo l’ultima Maria non ha potuto non commentare.

I fatti. Dopo le continue lamentele da parte di Lorenzo, la corteggiatrice Giulia è arrivata a sorpresa da Torino e organizzato un’esterna per lui. Peccato che poi Lorenzo abbia deciso di non presentarsi scatenando, giustamente, la rabbia e il malumore di Giulia. “Sono venuta fino a qua, gli ho fatto una sorpresa e non si presenta? – ha commentato con grande delusione la ragazza – La reputo una decisione stupida e fuori luogo e sinceramente anche da cafona. Ho perso anche la voglia di arrabbiarmi con lui, è troppo incoerente”. (Continua dopo la foto)











Una mossa, questa di Lorenzo, che non è piaciuta al pubblico di Uomini e Donne. E nemmeno alla padrona di casa che, difatti, quando lui ha ammesso di sentirsi in colpa dopo aver visto la reazione di Giulia, ha affondato il colpo. “Adesso mi sento una me***”, ha confessato il tronista dopo aver visto le immagini e a quel punto Maria, che evidentemente non è riuscita a trattenersi, gli ha risposto così: “Perché lo sei”. E Lorenzo ha incassato il colpo. (Continua dopo la foto)









Ma stando alle anticipazioni che circolano in rete, il percorso di Lorenzo, che è sempre più confuso, continuerà tutt’altro che in discesa. Uomini e Donne non va in onda in diretta e dalle ultime registrazioni apprendiamo che il tronista ha organizzato una finta scelta. Lo ha fatto per capire se Giulia e Claudia gli avrebbero detto di no proprio come avevano minacciato di fare la volta prima, ma entrambe sono rimaste molto male e hanno confidato di essere addirittura pronte a eliminarsi definitivamente. (Continua dopo la foto)







Alla fine però hanno deciso di rimanere, ma Lorenzo, che a questo punto dovrebbe essere vicino alla scelta, non sembra avere le idee chiare. Ha dichiarato di essere ancora molto confuso su chi sia la sua preferita. A volte pensa di voler trascorrere del tempo con una, poi con l’altra. Un’indecisione che però sta mandando in confusione anche le ragazze. Come finirà? Chi sceglierà alla fine?

