Davide De Marinis ha avuto il suo momento di gloria a fine anni Novanta, quando nel 1999 presenta il brano ‘Troppo bella’, che diventa uno dei tormentoni dell’estate. “Ho studiato chitarra classica, – aveva raccontato all’epoca Davide De Marinis a Rockol – ma in questi anni ho fatto un po’ di tutto: ho lavorato in un’agenzia pubblicitaria, studiato all’Accademia di Brera, venduto scarpe, fatto il cameriere. Un giorno, finalmente, ho spedito due demo a 5 case discografiche. Addirittura due mi hanno risposto’’.

‘’Poi ho conosciuto i Cattivi Pensieri, per i quali ho scritto ‘Quello che sento’ Cinzia e Luca sono due persone piene di idee, oltre che due amici di cui mi posso fidare’’. I due hanno prodotto il suo primo album, nel quale molti hanno visto chiare reminiscenze battistiane. ‘’Essere accostato a Lucio Battisti per me è un onore, ma onestamente non l’ho ascoltato molto, tranne i brani che tutti conoscono. Penso che ci sia più che altro una somiglianza vocale’’, conclude De Marinis. (Continua a leggere dopo la foto)











L’anno seguente partecipa al Festival di Sanremo con Chiedi quello che vuoi, brano prodotto da Bosio, con cui si classifica al quinto posto nella sezione Nuove Proposte, e successivamente al Festivalbar con la canzone Gino! Nell’estate 2001 esce il secondo album dal titolo Passo dopo passo, seguito da un lungo tour estivo nel quale propone fra l’altro il singolo La pancia, che lo fa partecipare per la terza volta al Festivalbar. Nel 2008 è autore della canzone sanremese di Toto Cutugno Un falco chiuso in gabbia. Nel 2009 esce il singolo Cosa cambia, prodotto da Bosio e Alex Farolfi. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2011 è la volta di Morandi Morandi, nel cui video clip, diretto da Fabio Bastianello, sono protagonisti personaggi delle trasmissioni Chiambretti Night e Uomini e donne, oltre a Roberto Ferrari, speaker dell’emittente radiofonica Radio Deejay. Al fianco di Davide De Marinis, nel video, il suo attuale produttore Nicola Panza, in arte Dj Panico. Con un’intrusione in sala stampa a Sanremo ha potuto improvvisare un duetto del brano con Gianni Morandi. Nel maggio dello stesso anno esce il singolo Pacifica invasione. (Continua a leggere dopo la foto)







Nel dicembre 2012 esce il singolo Buo buo buon Natale. Ad inizio dicembre 2014 esce la hit radiofonica Qualcosa di più. Nel maggio 2017 pubblica il singolo Stringimi più forte mentre nel settembre 2018 è il turno di Piccanti parole, il cui relativo videoclip vede la partecipazione della showgirl Justine Mattera. Davide De Marinis fa parte della Nazionale Cantanti di calcio. Nel 2019 partecipa al programma di Amadeus ‘’Ora o mai più’’. Davide De Marinis è nato a Milano il 21 febbraio del 1971. È alto 177 centimetri e pesa una settantina di chili.

Barbara Cola: età, altezza, peso, marito, figli