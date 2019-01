Barbara Cola è per tutti noi la cantante che a Sanremo duettò con il mitico Gianni Morandi. ‘In amore’ era il singolo che la coppia presentò al Festival di Sanremo 1995 ottenendo consensi e piazzandosi al secondo posto alle spalle di Come saprei di Giorgia. L’amore per la musica nasce fin da subito; a quindici anni Barbara inizia a cantare e a comporre i primi brani. Studia canto, pianoforte e recitazione e inoltre con un quartetto vocale si forma come interprete eseguendo brani della tradizione dal blues al jazz (George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington e altri).

Nel 1990 ha una breve esperienza come vocalist in studio per Gloria Gaynor e Jean Rich. Partecipa a Primofestival di Castrocaro 1992 con il brano Tutto il bene del mondo e arriva alla finale su Rai 1. Vincitrice per la giuria di esperti, da quel momento la sua carriera ha una svolta grazie al produttore e arrangiatore Mauro Malavasi che la introduce nell'ambiente musicale. Di Gianni Morandi Barbara Cola è stata vocalist privilegiata in tour per diversi anni e l'eterno ragazzo è diventato il suo produttore artistico.











Grazie a quel Festival che la rese popolare, la Cola ha infatti pubblicato due album da solista, l'omonimo Barbara Cola nel 1995 (in cui incise una straordinaria cover di Brava di Mina) e Il tempo di guardare le stelle nel 1996. Barbara Cola ha partecipato a Un disco per l'estate 1996 e al Festivalbar 1997, per poi firmare la colonna sonora del film Disney Hercules. Col passare degli anni Barbara è lentamente scomparsa (l'ultimo singolo, Come quando piove al sole, risale al 2000) e ha deciso di dedicarsi ai musical come autrice di musiche e cantante / attrice.









Nel suo curriculum ci sono I Promessi Sposi nella parte di Lucia Mondella (dal 2001 al 2003), ma il suo grande ritorno dietro il sipario è avvenuto nella primavera del 2011, in cui è stata protagonista del musical Salvatore Giuliano, con Giampiero Ingrassia. Dall'ottobre 2013 è, invece, interprete di Lady Capuleti nel musical di successo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo. La cantante, come potete vedere dal video, appare visibilmente cambiata rispetto a come la ricordavamo, così delicata e minuta.







Negli ultimi anni la Cola ha anche collaborato con una formazione di musicisti, il QuartettoZ, interpretando canzoni italiane riarrangiate in chiave Jazz-Pop. Nel 2017, dopo anni di silenzio discografico, pubblica il singolo A mezz’aria. Nel 2019 entra a far parte del cast di ‘Ora o mai più’, il programma di Amadeus che riporta in auge i cantanti scomparsi dalla scena musicale italiana. Barbara Cola è nata a Bologna l’8 febbraio del 1970 è alta un metro e settanta e pesa circa settanta chili. Non è sposata e non ha figli.

