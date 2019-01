“Stavo morendo”. Ilaria Galassi, la malattia dopo ‘Non è la Rai’. Come la ritroviamo

Ilaria Galassi è tornata in tv. L’ex volto di Non è la Rai è stata ospite di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo su Rai 1. La showgirl ha raccontato la sua nuova vita lontana dai riflettori, dopo il grande successo ottenuto negli anni Novanta grazie al programma ideato da Gianni Boncompagni. L’ex lolita, oggi 42 anni, ha parlato della malattia che l’ha colpita quando aveva poco più di 20 anni e che le ha cambiato la vita: “Ero convinta che il mio futuro fosse in tv invece un aneurisma cerebrale ha cambiato i miei progetti”.

La Galassi si è sentita male il 24 dicembre 2000, quando aveva appena 24 anni ma era già famosa in tutta Italia per il suo impegno accanto ad Ambra Angiolini. "La vigilia di Natale sono stata colpita da un forte mal di testa. Accanto a me un'amica che ha subito capito che la situazione non era normale. Subito dopo mi hanno portata in ospedale, qui mi ha fanno tatto prima una tac e poi un intervento durato dieci ore".











"Sono andata anche in coma – ha detto ancora Ilaria Galassi, tra le lacrime, ai microfoni di Caterina Balivo – e quando mi sono risvegliata non è stato facile". "Quando mi sono svegliata non ricordavo più nulla, non sapevo più parlare. La parte sinistra del cervello è stata duramente colpita. È stato difficile riprendermi, ci ho messo tre anni". Durante il racconto, l'ex stellina di Non è la Rai ha parlato anche del rapporto con una delle sue ex colleghe del programma di Gianni Boncompagni.









Per il periodo di guarigione è stato determinante per Ilaria la vicinanza dei genitori e quella delle amiche, tra cui Antonella Mosetti, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. "Lei veniva a casa spesso e mi portava la cioccolata, di cui io vado matta. Mio padre, invece, mi accompagnava tutti i giorni a fare logopedia", ha spiegato Ilaria. Dopo l'operazione, sono stati necessari due anni e mezzo di terapia poiché la showgirl aveva difficoltà a parlare visto che l'aneurisma aveva colpito la parte sinistra del cervello, quella del linguaggio. È riuscita a riprendersi e a tornare più forte di prima grazie al supporto della sua famiglia.







Ilaria Galassi è fidanzata con il parrucchiere Daniele Brunone che l’ha resa mamma di Riccardo, nato nel 2015. Da una precedente relazione ha avuto il figlio Rocco, nato nel 2004. Ha avuto un breve flirt con Pietro Taricone durante l’adolescenza passata in un paesino abruzzese: la showgirl afferma di essersi divertita tanto con lui e di conservare un ottimo ricordo.

