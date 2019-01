La conoscerete tutti, ormai, la nuova sfida sui social chiamata #10yearschallenge, giusto? In breve il giochino consiste nel confronto degli utenti tra le foto di oggi e quelle scattate 10 anni fa. Molti, moltissimi i vip che si sono fatti coinvolgere nella moda del momento e tra i volti noti del piccolo schermo anche Gemma Galgani, la dama storica del trono over di Uomini e Donne. Sì, proprio quella Gemma ex di Giorgio Manetti che a ogni puntata della trasmissione di Maria De Filippi viene attaccata da Tina Cipollari, che non manca mai di portare in studio la sua ‘mummia’.

Insomma, anche la torinese ha aderito alla campagna social ‘prima e dopo’ e ha pubblicato sui suoi canali una foto che la ritrae nel 2009 e una recentissima scattata nel 2019. In dieci anni qualche cambiamento nel suo aspetto c’è stato eccome secondo i fan, ma come spesso accade qualcuno è andato sul pesante tra i commenti allo scatto doppio di Gemma. (Continua dopo la foto)











“Dieci anni di me, di voi. Non sarei potuta mancare al #10yearschallenge. Mai na gioia 2019!”, ha commentato la dama che, subito dopo la pubblicazione del post, è stata sommersa di messaggi. A vedere le due foto vicine, molti follower si sono chiesti se Gemma si sia sottoposta a qualche ritocchino per apparire più giovane. Dal canto suo, la Galgani ha sempre negato di aver fatto ricorso al bisturi e che è merito della make up artist di Uomini e Donne se dimostra qualche anno di meno (è nata il 19 gennaio 1950). (Continua dopo la foto)









Di certo c’è che i suoi denti sono cambiati. È stata aiutata da un dentista di fiducia della trasmissione Selfie di Simona Ventura che ha migliorato notevolmente il suo sorriso. Ma a maggior ragione dopo aver visto il foto-confronto, molti fan di Gemma ipotizzano che non sia naturale come voglia far credere. Altro che solo make up! “Sei ringiovanita in dieci anni. Merito di fratello bisturi e fratello botox?”, le scrive qualcuno e un altro “Sì, e santa chirurgia! Poi dici a Tina”. (Continua dopo foto e post)







E questi sono solo due dei tanti commenti maligni lasciati sotto al post di Gemma che però può comunque contare su chi invece la sostiene. Molti altri fan hanno infatti preso le sue difese, definendola sempre “bellissima”. Qualcuno dice che pure che ci metterebbe la firma ad arrivare alla sua età in quel modo. La reazione di Tina alla foto doppia di Gemma? Non è ancora arrivata. La Vamp di Uomini e Donne non ha commentato per ora, ma considerando che coglie ogni occasione per puntarle il dito addosso siamo certi che non mancherà di farlo. “Aspettiamo il commento di Tina”, scrive già più di qualcuno.

