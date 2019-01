Jessica Morlacchi è stata la voce principale dei Gazosa. La cantante ha iniziato la sua carriera nel 2001 a Sanremo insieme al suo gruppo con il brano ‘Stai con me (forever)’. Nonostante la sua giovane età (aveva solo tredici anni) è riuscita a trionfare nella sezione ‘Giovani’. Dopo aver conquistato l’Italia grazie alla hit ‘www.MiPiaciTu’, Jessica ha deciso di continuare la sua carriera da solista, continuando a rimanere in contatto con i suoi fan esibendosi in piccoli concerti.

Nel 2004 ha inizio la carriera live da solista. Nel marzo del 2005, viene invitata da Marco Masini a duettare con lui al 55º Festival di Sanremo durante la quarta serata dedicata ai duetti. I due duettano nella versione acustica de Nel mondo dei sogni, versione che viene inclusa nell'album del cantautore Il giardino delle api nello stesso anno. Nel 2006 firma con l'etichetta MBO. Il 21 luglio dello stesso anno esce il suo primo singolo dal titolo Un bacio senza fine.











Il 20 aprile dell'anno seguente pubblica il singolo "Pensieri timidi" e continua a girare l'Italia esibendosi nei locali di musica dal vivo. Il singolo "Pensieri timidi" anticipa l'EP "Amo il Sole", pubblicato il 25 gennaio del 2012. L'anno precedente, nel 2011, Jessica Morlacchi ha preso parte al Canto di Natale, concerto annuale che si svolge al Auditorium Parco della Musica di Roma e che viene trasmesso il 24 dicembre, dopo la Santa Messa celebrata da Papa Francesco su Rai 1. Il ricavato del concerto viene devoluto all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.









Nel 2013 Jessica Morlacchi partecipa al reality show "The Voice Of Italy". Riuscita a passare le selezioni della Blind Auditions senza mostrare la sua identità, Riccardo Cocciante, vocal coach di quell'edizione, decise di prenderla all'interno del suo team. Il percorso della Morlacchi proseguì a gonfie vele fino alla semifinale. I Gazosa – La band nasce nel 1998 dall'incontro di Jessica Morlacchi (11 anni, cantante e bassista), i fratelli Valentina (13 anni, tastierista) e Federico Paciotti (11 anni, chitarrista) e Vincenzo Siani (12 anni, batterista). Nascono come 'Eta Beta', diventato poi 'Zeta Beta', al momento di registrare la cover del singolo Mamma Mia degli ABBA, nel 1999. Nello stesso anno vengono messi sotto contratto dalla Sugar di Caterina Caselli, che produce il loro primo album omonimo.







L’apice della loro carriera nel 2001 quando vincono il primo premio nella sezione Giovani Proposte al 51º Festival di Sanremo con la canzone ‘Stai con me forever‘ ed incidono ‘www.mipiacitu‘ (il classico tormentone estivo), divenuto poi colonna sonora dello spot televisivo Omnitel. Nel 2019 l’ex bambina prodigio dei Gazosa entra a far parte del cast di ‘Ora o mai più’, il format dedicato alla musica italiana con protagonisti otto cantanti che, dopo aver interpretato in passato brani molto popolari e che hanno raggiunto le vette delle classifiche nazionali, sono scomparsi dal panorama musicale. Jessica Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio 1987; è alta 163 centimetri e pesa circa 55 chili.

