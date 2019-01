Giacomo Urtis, meglio conosciuto come il ‘chirurgo dei vip’, l’altra sera ha scioccato tutto il pubblico e lo studio di “#Cr4 – La Repubblica delle donne”, il programma condotto da Piero Chiambretti e in onda su Rete4 che l’aveva invitato per discutere, ça va sans dire, di chirurgia estetica. Ma non c’è stato bisogno che Chiambretti introducesse l’argomento, è bastato che l’ospite si presentasse nel salotto televisivo per aprirlo.

Non appena la telecamera ha inquadrato Urtis, difatti, il chirurgo, con il viso gonfio e una grossa fasciatura intorno al volto, ha esordito: “Anno nuovo, faccia nuova”. Aveva appena fatto il primo lifting, ovvero un intervento studiato per ringiovanire il viso. E gli altri ospiti della trasmissione, così come i telespettatori a giudicare dai commenti subito arrivati in rete, sono letteralmente rimasti a bocca aperta. Urtis era irriconoscibile. (Continua dopo la foto)











“Ammetto che non mi riconosce più l’iPhone. Infatti metto il codice adesso”, ha confessato Urtis, per poi entrare nei dettagli. Il chirurgo ha spiegato al pubblico che ci vorrà ancora qualche settimana prima che il suo viso si sgonfi e assuma un aspetto ordinario. “Gli americani – ha continuato – dicono che il primo lifting va fatto a quarant’anni, poi il secondo a sessanta, così si rimane sempre con la stessa faccia”. (Continua dopo la foto)









Non sono tardati ad arrivare i commenti dei presenti, Chiambretti incluso. Che ha scherzato: “Adesso deve cambiare anche la carta di identità, perché non è più lui”. Alda D’Eusanio, invece, è stata decisamente più diretta: “Ma come ca**o ti viene in mente di farti vedere così? – è sbottata – Tu esci e vai in televisione e ti mostri come un piccolo mostriciattolo”. E Lory Del Santo: “Giacomo spesso a cena a casa mia a Milano, gli ho sempre detto che è un bell’uomo ma oggi non potrei dire lo stesso”. (Continua dopo foto e post)





“Ma come cazzo ti viene in mente di farti vedere così? Sei un piccolo mostro”. Aldissima D’Eusanio contro il chirurgo Giacomo Urtis, fresco di lifting e gonfio come un tacchino ripieno. Pare la buonanima di Joan Rivers. #CR4 — Francesco Canino (@fraversion) January 16, 2019

Giacomo Urtis post liftig vince il premio trash 2019 già a gennaio. Raga vi pregooooo. #larepubblicadelledonne — Febe (@_R_Phalange) January 16, 2019



Il padrone di casa ha quindi difeso il suo ospite dalle critiche degli altri vip in studio dicendo che “Giacomo è uno che si prende la responsabilità delle proprie azioni, apprezzo che sia venuto anche così”, ma il popolo della rete non c’è andato per il sottile. “Giacomo Urtis post lifting vince il premio trash 2019 già a gennaio”, ha scritto un’utente. E un altro: “Quando il problema non è la faccia ma il cervello”. Molti, poi, si sono complimentati per l’intervento della D’Eusanio.

“Ho fatto sesso con un naufrago in Honduras”. Giacomo Urtis al ritorno dall’Isola dei Famosi aveva raccontato del suo incontro bollente e tutti si erano chiesti chi fosse. Adesso arriva la dichiarazione bomba: le nuove rivelazioni del chirurgo dei vip