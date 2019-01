Non è ancora partita la macchina dell’Isola dei Famosi 2019 che già si parla di possibili sostituzioni. Nell’occhio del ciclone c’è l’inviato dall’Honduras, Filippo Nardi. Cosa avrà combinato questa volta? È passata solo qualche settimana dall’annuncio ufficiale della sua partecipazione al reality e già viene messa in discussione la sua presenza, o meglio la sua permanenza.

Pare infatti che Filippo sarà presente durante la prima puntata dello show, ma proprio in diretta potrebbe andare al ballottaggio con un altro candidato a ricoprire il ruolo. Chi sia il collega del dj londinese non è ancora stato svelato. (continua dopo la foto)











A lanciare l’indiscrezione è stato il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti che dal suo profilo Instagram ha insinuato lo scoop. Pubblicando una foto dell’inviato ha così commentato il post: “Ma Filippo Nardi è il solo e unico inviato sull’Isola dei Famosi o ci sarà un televoto tra lui e un altro candidato nel corso della prima puntata? Vedremo…”. Qualcuno lo dà già per scontato, data la fonte. (continua dopo la foto)









Un’altra “confidenza” riguarda invece l’ex naufraga Francesca Cipriani. Sempre sul social di Signoretti si legge che potremmo vedere ancora la showgirl sull’isola, questa volta come ospite per qualche settimana. Il mistero sarà svelato tra qualche giorno, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, partirà giovedì 24 gennaio, su Canale 5 e sarà condotta, per la quinta volta consecutiva da Alessia Marcuzzi. (continua dopo la foto)





In studio ci saranno anche Alba Parietti ed Alda D’Eusanio, ad affiancare la bionda romana. Il cast, invece, dovrebbe essere formato da circa dodici naufraghi, di alcuni dei quali sono già stati svelati i nomi. Tra gli altri: Marina La Rosa, Paolo Brosio, Jo Squillo, Kaspar Capparoni, Aaron Nielsen, Viktorja e Virginia Mihailovjc e Marco Maddaloni.

Isola dei Famosi 2019: cast, concorrenti e la data d’inizio della quattordicesima edizione