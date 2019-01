Caterina Balivo si lascia andare. Nella puntata di Vieni da me, andata in onda oggi su Rai 1, la conduttrice si è fatta sopraffare dall’emozione non riuscendo nemmeno a salutare i telespettatori. Ospiti nello studio Rai Giampaolo Matrone e Marco Foresta, sopravvissuti alla tragedia dell’hotel Rigopiano, avvenuta nel gennaio del 2017 presso l’omonima località situata nel comune di Farindola, in Abruzzo.

La slavina, distaccatasi da una cresta sovrastante, ha investito l'albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, causando 29 vittime. Si tratta della tragedia più grave causata da valanga avvenuta in Italia dal 1916 e dal 1999 in Europa.Giampaolo Matrone è riuscito a salvarsi ma ha perso la moglie, mentre Marco Foresta ha perso il genitori: Tobia e Bianca.











Due vite la cui esistenza è stata tristemente segnata. Caterina fa fatica a raccontare le storie. Una prima difficoltà si presenta quando Giampaolo racconta che la propria figlia ha scritto una lettera a Babbo Natale da far recapitare alla mamma, volata in cielo. Gli occhi della Balivo si fanno lucidi e commossa sussurra: "Io non ce la faccio scusate. (…) Non è facile per me raccontarlo", restituendo la lettera a Giampaolo e chiedendo a lui di leggerla. Lacrime a fiumi quando la conduttrice, sul finire della trasmissione, ha cominciato a leggere tutti i nomi delle vittime.









Con la voce rotta dal pianto ha salutato i telespettatori: "Scusate non ce la faccio, ci vediamo domani". Con le mani ha nascosto il volto, mentre il pubblico in studio ha chiuso la trasmissione con un lunghissimo applauso. Caterina Balivo, qualche ora dopo, ha deciso di scrivere un post su Instagram scusandosi per i mancati saluti: "Oggi a Vieni Da Me abbiamo ricordato con Giampaolo e Marco i fatti di Rigopiano. L'hotel che fu travolto dalla slavina spostandolo di 10 metri, facendo 29 vittime tra cui i genitori di Marco e la moglie di Gianpaolo che lasciava la piccola Gaia di 5 anni".







"Non sono riuscita a trattenere le lacrime… – ha scritto Caterina Balivo nel post pubblicato su Instagram – non sono riuscita a salutare in diretta… non sono riuscita forse ad essere una brava conduttrice. Scusate se Caterina ha prevalso sul ruolo. Un pensiero a tutti i familiari che da quel 18 gennaio di due anni fa hanno visto la loro vita cambiata per sempre". Per guardare il video della puntata di 'Vieni da me' clicca qui.

