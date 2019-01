Mattia Briga è un cantante e rapper italiano lanciato dal programma ‘Amici di Maria De Filippi”. Briga inizia molto giovane (solo dieci anni) ad appassionarsi alla musica rap. Ha vissuto per poco più di un anno in Danimarca, dove il suo lavoro di scrittura pare aver trovato uno slancio in più. “Briga nasce fra i banchi di scuola durante le ore noiose di lezione.– ha infatti svelato Mattia – Mi sono cimentato nella scrittura di testi rap specialmente quando ero in Danimarca: lì le lezioni erano tutte in lingua ‘autoctona’, io non capivo nulla”.

Nel 2010 ha autoprodotto e pubblicato il suo EP di debutto, intitolato Anamnesi e distribuito dalla 9th Floor. Nel 2011 è stato notato dall’etichetta discografica indipendente Honiro Label, con la quale ha pubblicato per il download gratuito il mixtape Malinconia della partenza. Nel 2012 Briga ha pubblicato il primo album in studio Alcune sere per il download gratuito e in formato CD, anticipato dai videoclip dell’omonimo brano Alcune sere e di In rotta per perdere te. Nello stesso anno ha collaborato con vari artisti della scena rap romana, tra cui Gemitaiz e Coez. (Continua a leggere dopo la foto)











Nel 2015 è entrato nel cast del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi al secondo posto nella classifica finale della fase serale del programma. Inoltre, vince il Premio RTL 102.5, assegnato dai radioascoltatori di RTL 102.5 per il suo singolo L’amore è qua. Nel giugno dello stesso anno Briga ha partecipato alla terza edizione del Summer Festival classificandosi al secondo posto nella classifica finale della Canzone dell’estate con il singolo L’amore è qua, preceduto solamente da Álvaro Soler con il singolo El mismo sol. (Continua a leggere dopo la foto)









Il 19 aprile 2016 è stato pubblicato il primo libro di Briga, intitolato Non odiare me, romanzo autobiografico scritto in collaborazione con Andrea Passeri ed edito da Rai Eri. Il 9 giugno 2017 Briga pubblica il singolo inedito Nel male e nel bere, seguito il 18 maggio dell’anno seguente da un altro inedito, Che cosa ci siamo fatti. Nel 2019 partecipa al festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo con il brano “Un po’ come nella vita”. Durante la sua esperienza nella scuola di Amici, Briga ha parlato più volte della sua fidanzata, Ludovica. I due sono stati legati per molto tempo, anche dopo il talent-show di Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)







Ad oggi non sappiamo molto sulla vita sentimentale di Mattia, anche se sembra essersi lasciato. Sui profili social del rapper non appaiono più foto insieme alla sua storica ragazza. In molti avrebbero voluto vederlo legato alla sua ex coach Emma Marrone, anche se i due hanno sempre smentito le voci che li vedevano insieme. Nato a Roma il 10 gennaio del 1989, Briga ha 28 anni, è alto circa 190 cm, pesa una novantina di chili e già prima di Amici aveva un suo pubblico affezionato. Basti contare i fan sui social, che prima dell’ingresso nella nota scuola erano già 40mila su Facebook.

