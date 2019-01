Che forza Mara Venier. Ora è al timone di Domenica In, ma è dagli anni Ottanta che il pubblico segue la conduttrice e attrice. Anche sui social, dove per la gioia dei suoi fan ‘la zia’ della tv condivide di continuo scatti del suo quotidiano. È grazie a Instagram, per esempio, che di recente abbiamo conosciuto suo figlio Paolo. Era la prima volta che la regina della domenica di Raiuno presentava al suo pubblico social il suo secondogenito, che ha subito riscosso un grande successo a giudicare dal tenore dei messaggi lasciati sotto al selfie scattato sulla spiaggia della Repubblica Domenicana dove Mara ha trascorso le feste natalizie in compagnia di tutta la sua bella famiglia.

“Paolo” e un cuoricino rosso era la semplice la didascalia della foto che ha collezionato oltre 56mila like e quasi mille commenti di questo tipo: “Che figo tuo figlio!”, “Complimenti Mara, bello come te”, “Bello davvero”, “Ammazza che bel figliuolo”, “Che bonazzo”, “Bellissimi, sembrate fidanzati non mamma e figlio!”, “Ha il tuo stesso sorriso, che bello!”. (Continua dopo la foto)











Conosciamo molto bene l’altra figlia di Mara, Elisabetta Ferracini, che abbiamo visto anche di recente a Domenica In, quando le ha fatto una sorpresa in studio, ma è decisamente meno esposto il suo secondogenito, Paolo appunto, che la Venier ha avuto dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi, morto a febbraio dello scorso anno dopo una lunga malattia. Paolo è nato nel 1975 e a giugno 2017 ha reso Mara nonna per la seconda volta. Di Claudio, il nipotino che spesso appare nei suoi scatti social. (Continua dopo la foto)









Dopo qualche settimana dalla pubblicazione del selfie con il figlio Paolo, ecco un altro regalo di Mara per i suoi fan. Non è un selfie, ma è comunque in bella compagnia la conduttrice, che ha voluto mostrarsi totalmente al naturale, senza un filo di trucco, in compagnia della sua migliore amica. Amica famosa, anzi famosissima: Sabrina Ferilli. “Stasera finalmente rivedo la mia amica del cuore e si brinda alla vita!!!!”, ha scritto la Venier facendo riferimento al profondo rapporto che la lega alla nota attrice. (Continua dopo foto e post)







Una foto bellissima in cui le due stringono un bicchiere di vino bianco, ma non è passato inosservato il fatto che nello scatto la Venier si sia mostrata in versione acqua e sapone. No make up sul suo volto, solo un bel sorriso. E sono fioccati like (più di 54mila) e complimenti per lei, 68 primavere, e anche per la Ferilli. “Sei una bellissima donna. E non hai paura di farti fotografare anche senza trucco. Complimenti”, le scrive un’utente. E ancora: “Mara una di noi”, “Siete bellissime!”, “La grande bellezza, visto questi splendori……tutto il resto è il nulla”.

