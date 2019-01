Compagna del collega Gigi D’Alessio, con il quale ha iniziato una storia nel 2005, anche se la loro storia è stata ufficializzata solamente l’anno successivo, Anna Tatangelo è una delle cantante più apprezzate del panorama musicale italiano. È diventata famosa con la vittoria del Festival di Sanremo nel 2000 con il brano Doppiamente fragili, con il quale ha gareggiato per la sezione di Giovani. Ha partecipato al Festival altre sei volte e poi ha pubblicato 6 album, 27 singoli e due colonne sonore, riuscendo a guadagnare dischi d’oro e di platino grazie alle 700 mila e passa vendite.

Anna Tatangelo una tipica bellezza mediterranea con capelli e occhi castani. Oltre a curve mozzafiato, anche grazie all’intervento del chirurgo. Tutti la ricorderanno sul palco dell’Ariston, quando a soli 15 anni vince Sanremo Giovani. Confrontando le foto attuali con quelle del passato, si nota che ha rivoluzionato completamene il suo aspetto. Certo, all’epoca del primo Sanremo era un’adolescente, ma è chiaro che alcune sue forme sono “lievitate” solo grazie all’intervento del chirurgo. (Continua a leggere dopo la foto)











Anna non ha una carriera solo nella musica, ma svolge anche altre professioni, sempre nel mondo dello spettacolo. Come conduttrice televisiva, ha condotto il programma About Love su Italia 1 e I migliori anni su Rai 1, mentre come modella è stata testimonial di diversi marchi. La storia con Gigi D’Alessio. Fin dal 2005 quando il cantante napoletano decise di troncare con la moglie e intraprendere una nuova avventura amorosa i due sono diventati i protagonisti del gossip nostrano. Una storia chiacchierata, specie per la differenza d’età tra i due protagonisti, coronata dalla nascita del figlio Andrea. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2017 i due lasciato i fan della coppia di stucco: “Io e mio figlio ci siamo trasferiti” aveva annunciato a mezzo stampa e social la giovane cantante italiana. Le avvisaglie di una crisi, rese note dai rotocalchi da oltre un anno, non erano invenzioni o semplici rumors: le cose tra Gigi e Anna non funzionavano più da tempo. Ma ‘fortunatamente’, la rottura tra i due è durata solo poco tempo. Nel giugno del 2018 i due sono stati beccati nuovamente insieme;. Poi l’annuncio: “Sì, siamo tornati insieme”. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme, ormai è ufficiale. (Continua a leggere dopo la foto)





Hanno deciso di darsi una seconda possibilità: Anna ha deciso dunque di tornare con il suo uomo perché ha dato peso alle sue promesse. Così parla Gigi D’Alessio: “Le ho chiesto perdono. Ho capito che la stavo perdendo davvero. Mi sono fatto travolgere dagli eventi, sono stato superficiale ed egoista. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”. Anna Tatangelo è nata a Sora, in provincia di Frosinone, l’8 gennaio del 1987. Per quanto riguarda il suo fisico, è alta 173 centimetri e pesa 56 chili. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘’Le nostre anime di notte’’.

Virginia Raffaele: età, altezza, peso, figli, marito