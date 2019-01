Sergio Assisi è senza dubbio tra gli attori partenopei più amati. Per il suo talento, certo, ma anche per il suo indiscutibile fascino. Classe 1972 e protagonista di una serie infinita di film (gli ultimi sono andati in onda proprio in queste settimane su Raiuno) e fiction di grande successo, Assisi è stato ospite di Caterina Balivo nel salotto televisivo di ‘Vieni da me’, dove l’attore ed ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’ si è raccontato al pubblico e anche emozionato.

Ma andiamo con ordine. Vita privata e sentimentale? Beh, su questo argomento Sergio Assisi non si è sbottonato molto quando la Balivo lo ha invitato a parlare dei suoi amori. Soprattutto sul capitolo Gabriella Pession, ormai chiuso da tempo. “Basta parlare di lei – ha frenato subito l’attore – Per fortuna, ha trovato la sua felicità, ha dei figli e sta bene. Io no, io sono ancora infelice perché non ho nessuno. Ma saluto forte Gabriella, un bacio e sono felice per te”. (Continua dopo la foto)











Quella con la Pession è sicuramente stata una storia lunga (sono stati insieme 10 anni) e importante, ma ormai è acqua passata e Assisi ha preferito glissare. Dalle sue (poche) parole sulla sua vita amorosa, si intuisce però che è single al momento, ma si è rifiutato di aggiungere altro. In un’intervista precedente, l’attore aveva rivelato di non poter avere una relazione perché non voleva soffrire la limitazione della libertà personale. (Continua dopo la foto)









Il momento più emozionante dell’intervista dalla Balivo, però, è arrivato quando la conduttrice ha chiesto ad Assisi di parlare della sua mamma che non c’è più. L’attore ha letto una poesia e alla fine ha spiegato che era stata scritta da sua madre. È stata lei a infondere dentro di lui la vena istrionica, a spingerlo verso un mondo fatto di arte e di recitazione. Così ha rivelato con le lacrime agli occhi di aver fatto una promessa a sua madre poco prima di morire e di averla infine rispettata e mantenuta. (Continua dopo la foto)







“Io ho seguito le orme istrioniche di mia madre, lei scriveva canzoni e poesie, era un donna molta tenera. Ecco, ora mi ritrovo qui, all’età di 46 anni, a piangere per lei. Mia madre era una sognatrice. Ogni anno continuava a regalarmi la calza della Befana, come simbolo. Mi lasciava dentro patate, cipolle, carbone, poi anche qualche cioccolatino. È morta quando avevo 29 anni, le avevo fatto una promessa e l’ho mantenuta”.

