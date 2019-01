Con il nuovo anno è tornato in onda ‘C’è posta per te’ e il programma del sabato sera di Maria De Filippi si conferma un successo incredibile già dopo la prima puntata, quella che abbiamo visto in tv lo scorso 12 gennaio. Numeri da capogiro per l’esordio del ‘people show’, che resta uno dei prodotti di punta di Mediaset, forse la trasmissione più vista in assoluto. Le cifre? Nella puntata a cui hanno partecipato anche Ricky Martin e Belen Rodriguez tra i super ospiti, l’edizione 2019 del programma ha ottenuto quasi il 30% di share con quasi 6 milioni di spettatori incollati allo schermo.

"Ieri sera è tornato con ascolti incredibili uno dei programmi più amati, attesi e seguiti di sempre: C'è posta per te. Il people show più longevo della tv continua a emozionare come soltanto i grandi e intramontabili classici riescono a fare", ha commentato Giancarlo Scheri, direttore di Canale5. E c'è già grandissima attesa per la puntata di sabato 19 gennaio, che si preannuncia altrettanto emozionante come dimostra il post pubblicato sulla pagina Facebook della trasmissione subito commentatisssimo.











Si tratta di un'anticipazione video che mostra al pubblico qualche secondo di quanto vedrà in onda nel corso della seconda puntata dello show condotto da Maria De Filippi. La storia è quella di una giovane donna convoca in studio i suoi genitori che l'avevano allontanata dopo avere scoperto la sua relazione omosessuale con Deborah, la sua compagna. Ora che è in procinto di sposarsi, ha chiesto ai suoi familiari di appoggiarla a C'è posta per te.









"So che non è facile accettare il fatto che sto sposando una donna, però Deborah mi rende felice", dice in lacrime questa ragazza di cui non si conosce ancora il nome ai suoi genitori, come mostra il breve filmato apparso su Facebook. Tramite la redazione del programma, ha convocato nello studio di 'C'è posta per te' mamma e papà per chiedere loro di supportare la sua scelta e accompagnarla in uno dei giorni più importanti della sua vita: "Noi tra poco ci sposiamo e io questo giorno lo voglio condividere con voi…", dice ancora.







Come recita la didascalia del post, “Sabato sera ci aspettano storie davvero piene di emozioni”. E, come dimostra la breve anticipazione di questa storia, ancora una volta Maria De Filippi usa le sue trasmissioni per combattere la lotta all’omofobia. Lo aveva già fatto inserendo il trono gay a Uomini e Donne. Già svelati, poi, i nomi dei super ospiti che vedremo sabato prossimo. Ci saranno Al Bano Carrisi e Romina Power, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini.

