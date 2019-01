Sconcerto a L’Eredità: la concorrente lo fa davanti a tutti e scatta la presa in giro generale. Ormai lo sanno tutti: il quiz pre-serale di Rai uno regala sempre al suo pubblico “spunti” per ridere e divertirsi. Quello che è successo nell’ultima puntata, però, non ha nulla a che fare con le gaffe o con l’impreparazione dei concorrenti. Se la concorrente Rosalba ha catalizzato su di sé l’attenzione di tutti, è per altro. Per cosa?

Per via del suo vizio: non ha autocontrollo. La paffutella Rosalba, infatti, come tutti hanno notato, non riusciva a smettere di muoversi. Tanto che qualcuno ha persino ipotizzato che fosse posseduta dal demonio. Vabbè, dai, che esagerazione… Occhiali quadrati, capelli neri e sorriso perenne, Rosalba ha messo in difficoltà persino Flavio Insinna che non sapeva cosa fare di fronte a quella concorrente in moto perpetuo. Ovviamente sui social il pubblico si è scatenato… Continua a leggere dopo la foto











Rosalba non può stare ferma e si muove. Gesticola. Lo fa quando conosce la risposta alla domanda, sia quando invece non sa la risposta. Ma Rosalba ha anche un’altra caratteristica: ha una risata fragorosa, sguaiata, paurosa. E il pubblico in studio è senza parole. Quelli a casa ipotizzano che sia posseduta dal demonio per via della stranezza di quella risata e anche per via dell’atteggiamento che viene giudicato tutt’altro che normale. Continua a leggere dopo la foto









Per dire, di fronte a una risposta sbagliata di Maurizio, cioè un altro concorrente, l’indomabile signora è scoppiata a ridere, mancando completamente di rispetto all’altro concorrente. E ovviamente la sua maleducazione non è passata inosservata, anzi ha fatto scatenare – ancora di più – gli utenti dei social che le hanno scritto di tutto e di più. Volete leggere alcuni dei commenti degli utenti di Twitter? Beh, eccoli qua. Continua a leggere dopo la foto





Questi, naturalmente, sono solo alcuni. “Rosalba stai ferma con quella mano tacci tua! #leredita”, “Lo confesso: sto guardando #leredità da 30 secondi netti e già non sopporto più il gesticolare di Rosalba”, “Siamo sicuri che Rosalba sia tutta in bolla ???” e ancora: “Rosalba che te ridi sempre, non sei a “la sai l’ultima?” #leredita”.

