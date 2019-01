Comica e imitatrice che fa parlare tanto di sé con le sue esilaranti parodie. Virginia Raffaele viene da una famiglia di circensi e ha gestito il circo Preziotti insieme ai suoi fratelli. Gran parte della sua vita l’ha passata nel luna park dell’Eur di Roma, voluto dai nonni. Ha poi studiato danza all’Accademia Nazionale di Danza e conseguito il diploma di arti teatrali all’Accademia Teatrale Europa del Teatro Integrato Internazionale.

il grande successo con il pubblico arriva nel 2009, con la sua partecipazione al programma della Gialappa’s Band Mai dire Grande Fratello. Nel settembre 2010 entra a far parte del cast di Quelli che il calcio , ancora una volta come imitatrice. Nello stesso anno entra nel cast anche Ubaldo Pantani, che ben presto diventerà l’uomo della sua vita. Virginia e Ubaldo hanno interrotto la loro relazione nel 2017. (Continua a leggere dopo la foto)











“Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo”, aveva detto la conduttrice in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “La solitudine pesa, ma ci sono periodi che non ce n’è per niente e nessuno” ha spiegato la giovane che è molto concentrata sulla propria carriera. Per questo non ha ancora trovato un nuovo amore con il quale condividere le gioie e i dolori della vita. Nel 2015 è ospite fissa di Amici di Maria De Filippi. La sua popolarità è raddoppiata, portando in scena il personaggio Giorgiamaura. (Continua a leggere dopo la foto)









Il personaggio che presenta ad Amici è un’aspirante concorrente del talent show (vagamente somigliante all’ex alunna della scuola Emma Marrone) che riempie le sue canzoni di doppi sensi e frasi fatte (male) che divertono. Altre imitazioni molto apprezzate messe in scena da Virginia Raffaele sono quelle di Belen Rodriguez, Francesca Pascale, Nicole Minetti, Ornella Vanoni, Sabrina Ferilli e non solo. Virginia Raffale ha recitato anche in alcune opere teatrali, come L’amore di Don Perlimplino con Belisa nel guardino e Le nuvole di Aristofane; ha lavorato a stretto contatto con Lillo & Greg in radio, in televisione e in teatro; è stata anche conduttrice di Striscia la Notizia insieme a Michelle Hunziker. (Continua a leggere dopo la foto)







Nel 2016 viene scelta da Carlo Conti come sua co-conduttrice per il 66º Festival di Sanremo, insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Nel 2019 Claudio Baglioni sceglie Virginia Raffaele come co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Claudio Bisio. Virginia Raffaele è nata a Roma il 27 settembre del 1980. Con i suoi 59 chili di peso e un’altezza di 170 centimetri, l’attrice può vantarsi di avere il peso forma ideale. Qualche anno fa una vecchia conoscenza dell’attrice ha pubblicato una foto che ritrae una giovane e bellissima Virginia Raffaele. Che niente ha da invidiare a Belen Rodriguez, una delle sue più riuscite imitazioni.

“Ma che combini?!”. Giulia De Lellis e Irama, ecco come hanno beccato il cantante