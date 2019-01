Marco Maddaloni è un judoka italiano. Nato a Napoli, è il più piccolo dei tre figli di Giovanni Maddaloni e Caterina Iuliano. Ha infatti un fratello e una sorella più grandi: Pino e Laura Maddaloni. Il padre gestiva un centro di judo nel cuore della città, dove i fratelli, anche loro atleti che hanno collezionato diversi riconoscimenti e medaglie, si allenavano quando lui era ancora bambino. È in giovane età che Marco Maddaloni si appassiona allo sport e decide di seguire, con grande successo, le orme di famiglia.

A 17 anni Marco raggiunge un record senza precedenti diventando campione assoluto della Repubblica Italiana nella categoria under 73. L’anno successivo Marco è vice campione europeo junior, e nel 2004 e nel 2005 si aggiudica due campionati europei under 23. Ancora, in carriera Maddaloni ha vinto 4 bronzi in Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo nel 2013, la Coppa Europa nello stesso anno ed è stato due volte campione continentale. In Italia, è stato il migliore per ben 10 volte, con altrettanti ori tricolori. (Continua dopo la foto)











Nel 2013, anno in cui ha conquistato trofei in tutto il mondo, Marco Maddaloni ha trionfato anche al reality Pechino Express in coppia con Massimiliano Rosolino. Il judoka ha partecipato alla seconda edizione del programma: sostituì Alessandra Sensini al fianco di Rosolino, con il quale formava la coppia degli sportivi. “Siamo come Totò e Peppino, perfetti per una bella sitcom o per un programma di viaggi”, hanno dichiarato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni dopo la vittoria. (Continua dopo la foto)









A proposito di Pechino Express, anche la moglie di Marco Maddaloni ha vissuto quell’esperienza, ma in un’edizione diversa e con altri compagni d’avventura. Lei è la modella e consulente di fitness originaria delle Seychelles Romina Giamminelli e l’abbiamo vista nella terza edizione con Mariana Rodriguez. Formavano la coppia delle immigrate e si classificarono seste. Marco e Romina si sono fidanzati nel 2009 e nel 2015 sono diventati marito e moglie. L’anno successivo hanno avuto il primo figlio, Giovanni, che a novembre 2018 ha conosciuto la sua sorellina, Giselle Maria. (Continua dopo le foto)







Marco Maddaloni, che è nato a Napoli il 7 dicembre 1984 sotto il segno zodiacale del Sagittario, è alto un metro e settantasette centimetri e pesa circa settantadue chili, insieme alla moglie Romina ha raccontato a Caterina Balivo come è nata la loro storia d’amore. L’atleta ha conosciuto la donna della sua vita sui social, dove per la cronaca è seguitissimo, e ha iniziato a corteggiarla, ma lei all’inizio era tutt’altro che interessata. La stessa Romina ha infatti spiegato che nello stesso periodo era presa da un calciatore del Napoli: “A me piaceva Fabiano Santacroce, ma lui non lo sapeva. La prima volta che lo incontrai fu al primo appuntamento con Marco, ma poi scelse il cuore”.

