Uno dei programmi televisivi che ha segnato in positivo l’infanzia di moltissimi bambini è sicuramente la Melevisione. Tonio Cartonio era il padrone di casa e, circondato dai personaggi del bosco, intratteneva i bambini con siparietti divertenti e cartoni animati che, pagando con una mela, uscivano dal piccolo televisore di Tonio. La Melevisione ha riscosso un grandissimo successo tra gli spettatori, tanto da essere durato per moltissimi anni. Trasmesso su Rai 3 dal 1999 al 2010, il programma si è poi spostato su Rai Yoyo dal 2011 al 2015.

Quando l'attore che interpretava Tonio Cartonio abbandonò la trasmissione il suo personaggio fu sostituito dal folletto Milo Cotogno, interpretato da Lorenzo Branchetti. L'ultima puntata intitolata "L'impresa di Tonio" segnò un ascolto record pari al 22% di share. Il 18 gennaio 'La Melevisione' compie vent'anni e per l'occasione, proprio il 18 gennaio, Rai Yoyo dalle 21 alle 2.30 di notte trasmette una maratona di puntate per celebrarla.











Molti dei suoi protagonisti sono entrati nell'immaginario collettivo, amati da giovani e non più giovani. Tonio Cartonio è stato un personaggio immaginario della Melevisione. Interpretato da Danilo Bertazzi dal 1999 al 2004, è un Folletto Luminoso, appartenente alla stirpe dei Folletti Cartai. È stato il primo "folletto bibitiere" del Fantabosco (il bosco immaginario e fiabesco in cui è ambientata la trasmissione televisiva),e fondatore del "Chiosco delle Bibite Squisite" – punto di raccolta principale dei personaggi e delle vicende della Melevisione – dove venivano servite bevande come il "Tiramisuper", la "Scivolizia" o il "Blumele".













Per ben 6 stagioni ha ricoperto il ruolo di Tonio, fino a quando ha ceduto il posto a Lorenzo Branchetti, che lo ha sostituito nelle stagioni successive. Ma che fine ha fatto poi Danilo? Dopo aver lasciato la Melevisione, il ragazzo ha lavorato dal 2006 all'estate del 2008 al programma Tresibonda su Rai3. Nel 2010 invece ha condotto il programma Slurp sul canale Arturo. Per anni, dopo aver lasciato il famoso programma Rai, si è diffusa la voce che fosse morto di overdose, e addirittura sostituito da un sosia identico per qualche comparsata nel Fantabosco.







Danilo Bertazzi sta benissimo, nessuna overdose o malattia, oggi l’attore ha 58 anni ed è perfettamente in salute e si divide tra i set e i fornelli, di cui è grande appassionato. Dopo essere tornato alla Melevisione nei panni di Cuoco Danilo, è uno degli autori di La posta di YoYo, in onda ogni mattina su Rai Yo-Yo. Danilo è fidanzato da sette anni con un ragazzo e sui social ha festeggiato l’anniversario pubblicando un collage con delle foto che lo mostrano insieme al compagno.

