Sarah Altobello è una modella, attrice, showgirl e influencer nota come sosia ufficiale di Melania Trump. Capelli castani e un fisico da pin-up, Sarah è infatti praticamente identica alla first lady americana. Nata a Modugno, in provincia di Bari, da bambina sognava di diventare un medico, ma poi si è avvicinata al mondo dello spettacolo. La notorietà è arrivata grazie alla partecipazione alla serie web The Lady di Lory Del Santo. Da quel momento Sarah ha cominciato a partecipare a varie trasmissioni televisive e sui social è stata considerata a tutti gli effetti la sosia ufficiale di Melania Trump.

A farla conoscere al grande pubblico è stata Barbara D'Urso, che l'ha spesso ospitata nei suoi programmi Domenica Live e Pomeriggio Cinque. "Dal primo giorno che ho visto Melania in tv mi sono detta: 'Melania sono io!' – ha raccontato Sarah Altobello alla conduttrice – Mi piace emularla perché per me è un mito. Mi scambiano per lei e ne sono orgogliosa. Nessun ritocchino, tutto naturale". Sarah ha anche partecipato a trasmissioni come Domenica In, Quelli che il calcio e Ciao Darwin, riscuotendo un grande successo.











Nel 2017 Sarah Altobello, fotografata da Bruno Oliviero, ha posato per un calendario in cui ha messo in mostra tutta la sua bellezza e l'anno successivo ha deciso di passare al mondo della musica pubblicando un brano dance scritto per lei da Valerio Merola e intitolato Influencer. Sui social Sarah è seguitissima. Ai suoi oltre 47mila follower racconta le sue giornate, fatte di shooting, trasmissioni televisive e selfie in cui la somiglianza con Melania Trump è innegabile. Ma non è solo una questione fisica per Sarah, che considera la moglie di Donald Trump anche la sua musa ispiratrice.













"Di lei amo tutto – ha raccontato Sarah Altobello qualche tempo fa al Giornale -, la classe e l'eleganza, ma soprattutto il fatto che sappia stare vicino al suo uomo, pur conoscendone le contraddizioni e le pecche. Guarda il caso del tradimento con Stormy Daniels: Melania ha saputo affrontare la tempesta con stile. E poi le corna vanno sapute portare. Questo non tutte le donne in Italia lo sanno fare".







Sarah Altobello, che è nata a Modugno, in provincia di Bari, nel 1988, è alta un metro e settantacinque centimetri e pesa circa sessantacinque chili. Ha occhi e capelli castani e sue misure sono quelle della perfezione: 90-60-90. La pugliese, che a lungo è stata paragonata a Belen Rodriguez, ha sempre sostenuto con forza che la sua bellezza è frutto di madre natura e che nessuna parte del suo corpo è stata ritoccata alla chirurgia estetica. Sarah non è sposata e non ha figli. Ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sulla sua vita amorosa e non è dato sapere se al momento c’è qualcuno al suo fianco oppure no.

