Sossio e Ursula si sposano, un’altra storia a lieto fine per Uomini e Donne. Nel corso della puntata del trono over, Maria De Filippi ha regalato una grande emozione ai telespettatori del dating show di Canale 5. Nella puntata andata in onda martedì 15 gennaio dopo un RVM che ripercorre la loro controversa storia culminata a “Temptation Island”, Ursula e Sossio entrano in studio.

Dopo quattro anni è giunto alla scelta. Sossio piange: "Ho cercato a lungo la mia isola felice che per me è amore e condivisione con la persona amata tutti i giorni. Sei stata l'unica donna che ha trovato le chiavi per aprire il mio cuore. Ora che sei entrata, non voglio più lasciarti andare via. Ti amo follemente e voglio condividere il resto della mia vita con me. Voglio portarti via da qua oggi e per sempre".











Aruta tira fuori l'anello e Ursula piange di gioia: "Sono emozionata però oggi posso dire che hai vinto la mia diffidenza sui grandi sentimenti tra adulti. Non pensavo di trovare la persona con cui svegliarmi e dormire. Accetto di sopportarti!". Occhi rossi di Sossio e lacrime dei futuri sposi e ovviamente di Gemma. È Gianni Sperti a interrompe l'idillio con una battuta: "Se c'è riuscito Sossio ce la può fare tutto il mondo" e la De Filippi: "Beh è stata molto brava lei ad aspettare, a rassicurarlo".













Sossio decide, inoltre, di far entrare in studio la madre e la sorella, per fare anche a loro un discorso importante. In particolare, l'Aruta ci tiene a dire pubblicamente alla mamma quanto le vuole bene, cosa che non è riuscito a fare con il padre, morto sette anni fa. L'ex calciatore invita la mamma a ballare, mentre Ursula accetta l'invito dell'opinionista Gianni Sperti. Durante la puntata, su Twitter, i telespettatori hanno commentato la scelta con ironia: "L'anno prossimo a C'è Posta per Te, Sossio le chiederà scusa per le corna", "Scommettiamo che non arriveranno a mangiare l'uovo di Pasqua?", "non si può dire neanche "adesso se ne vanno" perché questi due tra un mese, massimo due, ce li ritroviamo qui".







E ancora: “quanto tempo gli diamo?”, “Sossio e Ursula falsi, falsissimi”, “Secondo voi è insensibilità ridere di fronte a tutto questo? No perché io faccio difficoltà a contenermi”. Preso dalla gioia Aruta ‘santifica’ la conduttrice del programma: “Maria, se mi chiederanno se credo ai miracoli io dirò sì e il mio miracolo sei tu!” e verso Gianni Sperti: “Ti ho portato un piccolo pensierino” e la De Filippi: “È il tuo libro? Se l’hai portato sei il numero uno!”. Sossio e Ursula lasciano lo studio mentre l’ex bomber grida: “Mi mancherete, ma sono felice”.

