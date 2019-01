E nello stesso giorno in cui Maurizio Costanzo definisce Striscia la notizia un programma da Guinness World Record (non è un eufemismo, potrebbe essere candidata davvero, Ndr), c’è una notizia che invece rappresenta un vero e proprio terremoto mediatico in Italia. A doverci fare i conti c’è lui, il comandante in capo delle reti del Biscione, Piersilvio Berlusconi. Eh sì, perché non si prospetta un quadretto simpatico per le reti generaliste, o almeno è quello che emerge su Italia Oggi. Il quotidiano mostra quali sono stati, nel dicembre scorso, i programmi più visti. Le top 15 sono dell’ammiraglia di viale Mazzini. Raiuno trionfa nella classifica tv.

Striscia la notizia, al 16esimo posto, è il primo programma di Canale 5. Un risultato non entusiasmante per gli uomini di Pier Silvio Berlusconi. Chi ha dominato è la fiction tratta dai romanzi best seller di Elena Ferrante, L'Amica Geniale. I primi 15 programmi sono tutti targati Raiuno, con la fiction L'Amica geniale a occupare sette delle prime otto posizioni.











Poi, però, si fa fatica a ritracciare il Biscione, in una graduatoria che, nelle prime 40 posizioni, propone per ben 35 volte programmi di Raiuno, e, dopo il 16esimo posto di Striscia, solo in tre occasioni il Tg5 e in una il quiz-game The Wall di Gerry Scotti per Cologno Monzese. Ai primi 150 posti, comunque, Raiuno compare per 75 volte, Canale 5 per 59, Raitre per sette (oltre ai Tg, bene Chi l' ha visto e Report), Raidue per cinque (da segnalare gli ottimi ascolti per il ritorno di Renzo Arbore con Guardastupisci) e Italia Uno per quattro.

















Questo significa che Striscia la notizia sta per essere "soppressa"? Nessuno lo sa con certezza, i piani alti di Cologno Monzese potrebbero richiedere un dietrofront repentino ad Antonio Ricci, che potrebbe a quel punto chiedere l'immediato rientro di Iacchetti & Greggio, oppure cambiare qualcosa dal punto di vista degli inviati. Potrebbe tuttavia non accadere nulla, in attesa di uno sgonfiamento "naturale" degli ascolti Rai (o meglio dei relativi contenuti).



Perdere Striscia la notizia sarebbe davvero una rivoluzione senza precedenti: un programma che va avanti (sempre con grandi ascolti) da 30 anni. Il programma esordì come Striscia la notizia-Giornale Radio, alle 20:25 il 7 novembre 1988 su Italia 1, condotto da Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo e diretta da Beppe Recchia. Sono passati più di trent’anni.

