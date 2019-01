Rocco Antonio Tano meglio conosciuto come Rocco Siffredi è uno degli attori “a luci rosse” più conosciuto nel mondo. A soli sedici anni si arruola nella Marina mercantile come volontario e terminerà l’esperienza nel 1982 per recarsi a Parigi per raggiungere il fratello Giorgio. Nella capitale francese dà una mano lavorando nel ristorante a conduzione familiare ma non disdegna nemmeno di posare come modello.

È proprio in Francia che Rocco Siffredi inizia ad adoperarsi per entrare in quel mondo che lo affascina così tanto e che – da lì a pochi anni – lo vedrà protagonista indiscusso del mondo dell’hard. È il produttore Gabriele Pontello a presentarlo al regista Michel Ricaud con cui Rocco gira il suo primo film, Belle D’Amour, nel 1984. In questo periodo Rocco Siffredi si fidanza con Tina, splendida modella inglese di diciotto anni, che per un periodo riesce anche ad allontanarlo dal mondo del porno per dedicarsi all’attività di modello. (Continua a leggere dopo la foto)











Insieme a Tina si trasferisce a Londra e inizia a lavorare come modello dall’agenzia Gawin’s. Dopo circa due anni, Rocco Siffredi e Tina si lasciano. Lui, non sentendosi pienamente realizzato nel campo della moda, decide di riprovare con il mondo dell’hard grazie a Teresa Orlowsky, una pornodiva tedesca. La notorietà, però, arriva nel 1987 quando Riccardo Schicchi lo vuole come protagonista nel suo film Fantastica Moana (con Moana Pozzi, la più grande attrice in questo settore di tutti i tempi). Il 1992 è l’anno della consacrazione: con tre Adult Video News, Rocco ottiene una notorietà senza precedenti per il genere. (Continua a leggere dopo la foto)













Rocco Siffredi riveve a Las Vegas il suo primo “A.V.N. Award” (Premio Adult Video News), per il film “Buttman’s Workout” (di John Stagliano); risulta “Migliore attore hard per scene di sesso a tre”. Tra i suoi film in questi anni ci sono “Wild Attraction”, “Gran Prix Australia”, “Dr. Rocco Mr. Sodo” (parodia de “Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde”), “Portrait Passion” (che si rifà al romanzo “Il ritratto di Dorian Gray”, di Oscar Wilde), “Ejacula” (di Max Belloccio, dove Rocco interpreta il protagonista vampiro). Durante gli anni ’90 Rocco si sente abbastanza maturo per iniziare una carriera dietro la macchina da presa. Lavora come regista e produttore arrivando a vincere nel 1996 un “Hot D’ Or” come miglior regista esordiente. (Continua a leggere dopo la foto)







È sposato dal 1993 con l’ex collega ungherese Rózsa Tassi, incontrata lo stesso anno agli Hot d’or di Cannes e dalla quale ha avuto due figli: Lorenzo (nato nel 1996) e Leonardo (nato nel 1999), promessa ungherese del salto in alto. La famiglia vive stabilmente da oltre quindici anni a Budapest. Da sempre le sue misure hanno suscitato molti commenti da parte del pubblico femminile che lo vede un po’ come una “macchina” in grado di appagare qualsiasi desiderio erotico. L’enorme successo di Rocco Siffredi fa di lui un’icona del genere; va detto che molta della sua notorietà va attribuita alle notevoli dimensioni del pene: 24 centimetri di lunghezza e 16 di circonferenza. Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Antonio Tano è nato a Ortona, in Abruzzo, 4 maggio 1964. È alto un metro e ottantaquattro centimetri e pesa settantotto chili.

