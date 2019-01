Ad Amici Casting Luca Vismara si è presentato così: “Ho 25 anni e vivo a Milano. Canto da sempre, però non l’avevo mai visto come un lavoro vero e proprio. Quando, invece, ho preso la consapevolezza che potevo essere in grado di scrivere delle canzoni mie, in realtà da poco… È nato tutto da un Erasmus in Svezia, prima di partire ho scritto Someone new, l’ho pubblicata indipendentemente e questa canzone ha cominciato a scalare le classifiche su iTunes in Svezia, Norvegia e Danimarca, quindi ho creato questa piccola hit in Nord Europa dal nulla”.

"Faccio musica pop-dance, la mia fonte di ispirazione è la musica che arriva dal Nord Europa, un esempio su tutti gli Abba. Il mio obiettivo è di portare la musica dance fatta da un italiano. Osanniamo tutto quello che viene dall'estero e invece noi siamo bravi perché facciamo delle grandi melodie e siamo bravi anche nel fare la dance, la mia sfida personale è traslarla nell'epoca moderna". Era il 2017 e Luca Vismara si presentava nello studio del talent targato Maria De Filippi.











Il giovane si è fatto notare ai tempi soprattutto per la vis polemica e gli scontro con Rudy Zerbi, che chiamava "professor Rodolfo". Omosessuale dichiarato, Luca Vismara è "figlio d'arte": sua madre, Viviana Stucchi, vinse nel 1964 lo Zecchino d'Oro con il brano "Il pulcino ballerino". Da sempre appassionato di mare, ha un blog intitolato Naufrago per sempre, in cui racconta tutti i suoi i viaggi, una sorta di diario di bordo ma anche un modo per condividere ricordi ed emozioni dei posti che visita con chi ne ha voglia.













Luca vive con la madre a Bellusco e insegna inglese ai bambini. Da qualche anno a questa parte, sebbene non suoni nessuno strumento anche se per un breve periodo ha studiato violino, ha incominciato a scrivere canzoni. Parla 5 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e svedese e quando compone adatta i testi in quasi tutte le lingue che conosce. Si definisce un melodista non trascrittore. Nel 2014 ha deciso di lasciare l'Italia e ha studiato in Svezia per quasi un anno. Le sue canzoni nascono dall'esperienza, da un'esigenza di esprimere ciò che forse non riuscirebbe a fare in un altro modo.







I suoi artisti italiani di riferimento sono Giusy Ferreri e The Giornalisti. Si definisce testardo, “fumantino”, ambizioso e generoso. Vorrebbe essere più sicuro di sé e realizzarsi professionalmente. Luca Vismara è nato il primo gennaio 1992 a Monza e ha sempre vissuto in un paese della Brianza vicino Milano. È alto un metro e 83 e pesa circa un’ottantina di chili.Nel 2019 viene scelto dalla produzione dell’Isola dei Famosi per la nuova edizione del reality show. Luca Vismara è dichiaratamente gay ma al momento non risulta avere alcun fidanzato accanto.

