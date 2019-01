Douglas Meyer Nielsen è il figlio di Raoul Meyer e della famosissima Brigitte Nielsen, attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana tra le più celebri icone degli anni Ottanta. Douglas Meyer Nielsen è il bello dell’edizione 2019 dell’Isola dei famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che ogni anno tiene incollati alla televisione milioni di telespettatori.

Si tratta della versione italiana del reality show Celebrity Survivors, che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese Expedition Robinson ideata da Charlie Parsons nel 1997. La versione italiana prende il via il 19 settembre 2003 su Rai 2. Le prime otto edizioni del programma sono state condotte da Simona Ventura, la nona da Nicola Savino. Il programma viene cancellato dai palinsesti della Rai nel 2012, ma poi Mediaset acquista i diritti del reality trasmettendo su Canale 5 la decima edizione a partire dal 2 febbraio 2015, con la conduzione di Alessia Marcuzzi.











Ma torniamo a Douglas Meyer Nielsen, il bellissimo figlio della Nielsen e dell'attore Raoul Meyer. Su Instagram, all'account 'aaron_nielsen_', Douglas è seguito da circa quattromila follower, numero decisamente destinato a salire. Tra le foto pubblicate dal figlio di Brigitte sul social si notano quelle dei viaggi che lo mostrano in tutta la sua bellezza, insieme alla mamma Brigitte e una, dolcissima, che lo ritrae mentre tiene in braccio l'ultima arrivata in casa Nielsen, la piccola Frida.













Nel 2018, infatti, Brigitte Nielsen, l'ex compagna di Silvester Stallone, ha dato alla luce una bambina. La piccola è nata il 22 giugno in una clinica di Los Angeles. Per lei è il quinto figlio, il primo per il marito Mattia Dessi, 39 anni. La bambina si chiama Frida e pesa 2,5 chili, in perfetta salute, per la gioia dei genitori che hanno detto a People "di essere sommersi dalla felicità di accogliere questa meravigliosa bambina nelle loro vite". Douglas Meyer Nielsen è fidanzato con Francesca La Selva, giovane non nota nel mondo dello spettacolo che a novembre ha compiuto 22 anni.







È nato nel 1993, è alto un metro e novanta e pesa circa novantadue chili. Nel 2019 il figlio di Brigitte Nielsen e Raoul Meyer entra a far parte del cast dell’Isola dei famosi. Brigitte Nielsen ha sposato Sylvester Stallone nel 1985, ma la loro unione esplose due anni dopo tra i titoli scandalistici della stampa. Riprovò col matrimonio altre due volte, con Sebastian Copeland nel 1990 e Raoul Meyer nel 1993. Nel 2005 invece di sposarsi decise di essere la protagonista insieme al compagno, il rapper Flavor Flav, del reality show “Strange Love”, with rapper Flavor Flav. Inoltre è stata fidanzata con la star del football, Mark Gastineau, con cui ha avuto un figlio.

