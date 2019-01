Colpo di scena! Ricordate Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Fino a poco tempo fa erano una delle coppie più in vista e chiacchierate del Trono over di Uomini e Donne. I due hanno anche partecipato a Temptation Island Vip per provare a rafforzare la loro storia d’amore ma è andata male. E così pochi mesi fa Riccardo ha mollato Ida, che invece si è sempre detta ancora innamorata di lui nonostante i continui litigi.

Ma il cavaliere sembra davvero interessato a voltare pagina e infatti l’ultima volta che lo abbiamo visto in tv insieme a Ida, lui stesso aveva confermato che aveva iniziato a frequentare un’altra donna e aveva quindi archiviato la relazione con la dama. Intenzioni, queste di Guarnieri, che, oggi, vengono riconfermate delle ultime segnalazioni arrivate al blog di Isa e Chia. Alcuni fan del programma di Maria De Filippi hanno raccontato di aver visto a Taranto Riccardo in compagnia di una donna. E nossignori, non una qualsiasi. (Continua dopo la foto)











Riccardo è stato pizzicato per strada in atteggiamenti intimi e affettuosi con un’altra conoscenza della trasmissione di Canale 5: la bella Roberta Di Padua. Mentre Ida ha deciso di non partecipare più a Uomini e Donne dopo il loro addio, il pugliese ha chiesto di restare nel parterre maschile del Trono Over per provare a cercare la sua anima gemella e, a poco dal suo ritorno nei panni del cavaliere, Riccardo sembra aver trovato quello che cercava, stando alla segnalazione con tanto di paparazzata arrivata al blog “Isa&Chia”. (Continua dopo la foto)













Roberta Di Padua è un volto di Trono Over da settembre scorso e il pubblico la ricorderà bene soprattutto per la sua turbolenta relazione con Gianluca Scuotto. E ora si vede con Riccardo Guarnieri? La conferma non c’è ancora, ma le foto che in queste ore stanno facendo il giro della rete di Riccardo e Roberta pizzicati insieme sia a Bari che a Taranto mettono il dubbio. Anche perché chi li ha intercettati assicura che i due sembravano proprio due fidanzati. (Continua dopo le foto)







In una delle due occasioni, inoltre, pare fosse presente anche il figlio della donna, segno che la frequentazione tra lei e Guarnieri potrebbe aver già preso una piega seria. E per qualcuno sono già “la nuova coppia del trono over”. La reazione di Ida? Non è ancora arrivata, anche se probabilmente non avrà preso bene il gossip, ma quella di Gianluca Scuotto sì. Via Instagram il fascinoso cavaliere ha inviato una frecciatina a Roberta dopo l’uscita delle foto insieme a Riccardo: ”Direi che per la rapidità con cui si parlava di forti sentimenti e per le cose che hanno udito le mie orecchie.. Brooke le fa un baffo!”, ha scritto.

