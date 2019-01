L’estate scorsa (e fino a poco tempo fa) circolavano rumor insistenti su un presunto litigio tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Lo storico duo ha però messo a tacere le voci tornando più affiatati che mai nella nuova edizione di Avanti un altro, il quiz-show, in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 in cui i concorrenti sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi. Il tutto ovviamente intervallato da sketch divertenti del conduttore e del maestro, che da anni formano una delle coppie televisive più divertenti in assoluto.

La nuova edizione di Avanti un altro è tornata in onda con l’arrivo del nuovo anno, dunque da poche settimane, ma si è già distinta, diciamo così’, per alcuni siparietti che hanno fatto subito il giro della rete. C’è stato anche un momento di ‘tensione’ nella puntata andata in onda il 9 gennaio, quando Bonolis ha preso le difese di Laurenti che era stato appena preso in giro dal Bonus, un componente del ‘mini mondo’, alias Daniel Nilsson. (Continua dopo la foto)











Una reazione, quella di Paolo, che ha lasciato tutto lo studio sbigottito (e divertito). Le domande per i concorrenti erano sulla tromba, lo strumento musicale, quando in studio ha fatto il suo ingresso il Bonus Daniel Nilsson. Quest’ultimo ad un tratto è scoppiato a ridere in faccia al maestro Laurenti, che era occupato a chiedere al concorrente di turno la risposta esatta. Il conduttore a quel punto non ci ha visto più. (Continua dopo la foto)













Si è alzato dalla sua postazione è ha dato uno schiaffo allo svedese rimproverandolo per essere stato visibilmente sfacciato col suo amico. “Oh, coso, questo è un mio amico, ma come ti permetti? prendi in giro tua sorella, hai capito? Stai al tuo posto”, gli ha detto. Una reazione, seppur ironica, che ha lasciato il pubblico del programma senza parole. Anche sui social il siparietto è stato commentato ma per molti il conduttore ha esagerato con il bonus Daniel Nilsson. (Continua dopo la foto)







Ora un altro siparietto avvenuto invece in una delle ultime puntate che ha lasciato sconvolto lo stesso Bonolis. È successo quando a un certo punto, durante la gara, una delle concorrenti s’è alzata la maglietta che indossava, rivolgendosi al conduttore con una domanda maliziosa: “Vuoi vedere il mio corno portafortuna?” riferendosi a un tatuaggio. In un primo momento Bonolis non deve aver capito le intenzioni della concorrente ed è praticamente sbalzato dal suo sgabello, ma poi, rassicurato, si è lasciato sfuggire “per un attimo ho pensato che volesse farmi vedere le zizze” scatenando le risate di tutto il pubblico.

