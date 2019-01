Ma che fine ha fatto Andreas Muller? Che fine ha fatto il ballerino e vincitore di Amici 2017 che si è preso la sua rivincita dopo che nella precedente edizione aveva dovuto abbandonare il talent a causa di un infortunio? Nel 2014 Andreas aveva partecipato ai casting di Amici senza ottenere il banco. Banco che, invece, ha avuto nel 2015: era entrato nella scuola, ma poi ha dovuto lasciarla entrando nella Scuola, che però ha dovuto lasciare a pochi giorni dal Serale per essersi fatto male al gomito.

Prima di conoscerlo ad Amici, Andreas era già stato in tv: si era esibito per la prima volta a Italia’s Got Talent, insieme alla Nough Mega Crew, con una performance che ottenne grande successo. Classe 1996, Andreas è nato a Singen, in Germania, da madre calabrese e padre tedesco, ma è cresciuto a Fabriano, un paesino in provincia di Ancona. Aveva solamente 9 anni quando si è avvicinato al mondo della danza, incominciando a seguire lezioni di break dance e hip hop nella sua città. (Continua dopo la foto)











Il pubblico si ricorderà senza meno di lui, che ha commosso tutti i fan della scuola più famosa della tv non solo per il suo incredibile talento nel ballo, ma anche per il suo passato difficile. Non ha avuto un’infanzia facile Andreas: quando era piccolo i suoi genitori litigavano spesso e lui soffriva molto, fino a quando suo fratello maggiore, Daniel, non si è ammalato di meningite. Il ballerino ha ricordato spesso quel periodo molto doloroso della sua vita. (Continua dopo la foto)













I problemi familiari e la malattia del fratello hanno segnato molto Andreas, che ha raccontato di avere attraversato un’adolescenza complicata segnata dall’abuso di alcol. Ma è proprio al fratello che deve il suo successo. Quando Andreas aveva 15 anni, infatti, è stato proprio Daniel a spingerlo a ballare e coltivare così il suo grande talento. Nella scuola di Maria, poi, aveva anche incontrato l’amore. Per anni è stato legato a Maria Elena Gasparini, collega conosciuta proprio ad Amici e dopo la vittoria i due sono andati a convivere, ma la relazione si è conclusa bruscamente nel 2018. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/Bripxx_HT7g/



E oggi? Dopo aver trionfato ad Amici, Andreas ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza anche con il supporto di Veronica Peparini, l’insegnante che più di tutti aveva creduto in lui. I due hanno partecipato all’ultimo tour di Claudio Baglioni e spesso collaborano insieme, tanto che sono subito esplose le voci di una loro storia, nonostante ci siano 25 anni di differenza e lei risulti ancora sposata. Per ora nessuno dei due ha commentato il rumor, ma il gossip si fa insistente. Di recente, poi, Andreas ha anche commentato (con tanto di cuoricino) il post in cui mostrava il suo nuovo look infiammando subito il popolo della rete, ma non lei non ha risposto. Inoltre, come fatto sapere nelle ultime ore da Muller su Instagram, c’è anche un progetto top secret all’orizzonte. I fan vorrebbero tanto un suo ritorno ad Amici, nel cast dei professionisti…

Amici, Alessandra Celentano ‘colpisce ancora’: ecco cosa ha detto sul ballerino Lorenzo