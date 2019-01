Paura per Edoardo Stoppa: l’inviato di Striscia la Notizia ha avuto una brutta avventura a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove si era recato con la sua troupe per girare un servizio. Servizio sul presunto ‘killer dei gatti’ per la precisione, ovvero l’uomo sospettato di aver ucciso oltre 70 felini con dei bocconi avvelenati. Come riporta Il Messaggero, Edoardo Stoppa è stato salvato solo grazie alla presenza della polizia che, paradossalmente, era stata chiamata poco prima dallo stesso aggressore.

Un agente intervenuto è stato anche ferito a una mano ed è stato poi accompagnato all'ospedale cittadino. Dopo varie ricerche, l'inviato del tg satirico avrebbe scoperto l'identità del presunto killer dei gatti e si è diretto a Battipaglia per intervistarlo, ma l'uomo non ha voluto rispondere alle domande e ha allertato le forze dell'ordine. La dinamica dei fatti è stata resa nota con un comunicato stampa diramato da Striscia.











In alcune dichiarazioni riportate dall'ufficio stampa del tg satirico di Antonio Ricci, Edoardo Stoppa ha parlato di un coltello di 25 centimetri: "Quando sono arrivati gli agenti di polizia l'uomo è sceso di casa per attaccarci con un coltello di 25 centimetri. Per fermarlo sono serviti 5 agenti e uno di loro è stato raggiunto da una coltellata". L'aggressore è stato arrestato e si trova in stato di fermo al commissariato di Battipaglia.













Non è la prima volta che Stoppa, che è uno dei volti più noti di Striscia per le sue inchieste sui casi di maltrattamento sugli animali, viene aggredito durante il suo lavoro di inviato per la trasmissione di Canale 5. Due anni fa dicembre 2017 aveva condiviso su Facebook le conseguenze di una dura aggressione subita qualche tempo prima dal proprietario di un canile che teneva gli animali in condizioni terribili.







Sul momento le ferite riportate sono state sottovalutate, ma poi l’inviato è finito in ospedale: “Pensavo… niente di che, passerà in un paio di giorni. E invece il dolore è aumentato continuamente: ho fatto una risonanza e mi devo operare per rottura traumatica del tendine sovraspinato”, raccontava sui social Stoppa a febbraio 2017 spiegando l’operazione alla quale si sarebbe dovuto sottoporre a breve. Inutile dire che era stato riempito di messaggi di auguri da parte dei suoi numerosi follower.

