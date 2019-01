Scelta prematura al trono classico di Uomini e Donne. Quella di Andrea Cerioli, che anni fa era già stato protagonista del dating show di Maria De Filippi e che, stando alle indiscrezioni che corrono in rete non è stata vista di buon occhio dalla produzione del programma. Motivo? Cerioli avrebbe concluso con troppo anticipo il suo percorso e, come se non bastasse, è stato anche accusato di essersi messo d’accordo con la corteggiatrice indicata. Ma andiamo con ordine.

È stata Maria De Filippi la prima ad ammettere di avere invitato Andrea a procedere con più calma. Quando il tronista ha confessato di essere pronto a scegliere, la redazione avrebbe infatti tentato di dissuaderlo, ma inutilmente. Uomini e Donne, difatti, andrà in onda di sera con le puntate dedicate alle scelte ed era previsto che anche Cerioli scegliesse in questo modo, nel corso di una festa organizzata da Valeria Marini. Ma il tronista, nonostante gli inviti della padrona di casa, si è detto sicuro della sua decisione ed è andato dritto per la sua strada ottenendo di poter scegliere nell’arco di pochi giorni. (Continua dopo la foto)











Chi ha scelto? Dopo aver ‘convocato’ al centro dello studio prima Federica Spano e poi Arianna Cirrincione, Andrea ha deciso di conoscere meglio lontano dalle telecamere Arianna, la bella corteggiatrice genovese che aveva baciato nel corso dell’esterna precedente. Le ha detto che la chimica fra loro è innegabile tanto quando la complicità, anche se gli altri potrebbero non averlo capito, che le piace veramente tanto e che non vedeva l’ora di viverla fuori dallo studio. E lei ha risposto di sì. (Continua dopo la foto)













Petali e bacio. Tutto finito? Nemmeno per sogno, perché come anticipavamo Andrea e Arianna sono stati accusati di avere un accordo. Le corteggiatrici di Cerioli non erano state informate sulla sua volontà di Andrea di scegliere. E infatti, come si apprende dalle anticipazioni, quando Federica è entrata in studio, si è infuriata: sentiva di essere già stata messa all’angolo, dal momento che il tronista aveva deciso di non presentarsi da lei in esterna nel corso dell’ultima settimana. (Continua dopo le foto)







Arianna, invece, non ha fatto una piega quando è stata chiamata a sedersi sulla ormai celebre sedia rossa. Da qui le accuse di Gianni Sperti, che si sarebbe scagliato contro tronista e corteggiatrice per un loro presunto accordo. L’opinionista ha rimproverato Andrea di avere solo simulato il suo percorso in trasmissione perché sicuro da tempo che avrebbe scelto Arianna. Cerioli si è difeso, ha spiegato che avrebbe potuto allungare il suo trono e ottenere così maggiore visibilità, ma ha preferito scegliere subito dopo avere capito di volere stare con la bella Arianna.

