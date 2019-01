Sanremo 2019, manca meno di un mese al Festival della canzone italiana. La kermesse andrà in onda da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio. Ovviamente già non si parla d’altro. Anche quest’anno, come lo scorso anno, il padrone di casa, al teatro Ariston, sarà Claudio Baglioni. Ma al suo fianco non ci sarà di nuovo Michelle Hunziker. Né ci sarà Pierfrancesco Favino. In molti avevano pensato che i conduttori, dato il successo dello scorso anno, non sarebbero cambiati. E invece quest’anno non vedremo né la Hunziker né Favino perché Claudio Baglioni ha scelto di avere accanto altri noti personaggi della televisione italiana.

Sul palco dell’Ariston, per la 69esima edizione del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni sarà supportato da due comici: Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Il pubblico si è diviso tra chi è molto contento della scelta e chi, più conservatore, avrebbe preferito vedere le stesse facce a Sanremo. Detto ciò, siete curiosi di sapere il cachet dei tre conduttori? Continua a leggere dopo la foto











Intanto va detto che i costi di produzione saranno intorno ai 12 milioni di euro, mentre i ricavi, che ovviamente arrivano dagli sponsor pubblicitari, ammontano a circa 25 milioni di euro. Va detto anche che non ci sono notizie ufficiali riguardo il compenso dei conduttori ma girano molte voci di corridoio… Siete curiosi di sapere quanto intascheranno Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio? Beh, le cifre sono astronomiche, naturalmente. Sempre che siano vere, ovvio. Continua a leggere dopo la foto













Si parla di 800 mila euro per il direttore artistico Claudio Baglioni 8che come l’anno scorso avrà il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico); 400 mila euro per Claudio Bisio e 300 mila euro per Virginia Raffaele. Beh, mica male considerando che sono pochi giorni di lavoro… Vabbè, meglio non aprire questa parentesi altrimenti la frustrazione di noi comuni mortali schizza alle stelle. Ma non è finita perché anche gli ospiti di ogni puntata riceveranno dei cachet astronomici. Continua a leggere dopo la foto





Secondo le stesse voci di corridoio, ogni ospite dovrebbe percepire un cachet tra i 20 e i 50 mila euro. Se tutto ciò che si dice fosse vero, significherebbe che il compenso dei conduttori della 69esima edizione della kermesse è più alto di almeno 200 mila euro di quella del 2018. Nel frattempo, Checco Zalone ha da poco smentito la sua presenza. Con la sua solita ironia, Zalone ha fatto sapere che avrebbe paura salire sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

