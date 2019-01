Nato in Francia da genitori algerini, l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal ha fatto irruzione nel gossip italiano nel gennaio 2019. Comincia la sua carriera nel Vaulx en Velin. Nel 2000 passa al settore giovanile del Lione, senza esordire mai in prima squadra. Viene quindi ceduto al St. Priest, dove disputa due campionati, divisi tra la serie National e il Championnat de France Amateurs-CFA. Notato dagli osservatori del Crotone consigliati dall’ex rossoblu Sébastien Piocelle, sbarca in Italia nell’estate del 2005. In Calabria, gioca 6 partite, sotto la guida di mister Gustinetti, prima di passare in prestito in C2 alla Biellese, dove realizza 9 goal in 12 partite.

Nella stagione successiva è in prestito alla Pro Sesto, in C1, dove segna 13 reti. Tornato definitivamente a Crotone, nella stagione 2007-08, sigla 20 goal laureandosi vice-capocannoniere del girone B della C1, con il Crotone che finisce al quarto posto valido per i play-off per la Serie B: nei play-off il Taranto elimina i calabresi con un 2-0 (andata 3-2 per il Crotone).











Durante la sessione estiva del calciomercato 2008, viene acquistato dal Genoa e subito girato in comproprietà al Siena nell'ambito dell'operazione di riscatto della comproprietà di Fernando Forestieri da parte del club genovese e firma un contratto fino al 2012. Dal 2008 gioca con l'Algeria. Il suo esordio al Mondiale 2010 in Sudafrica è segnato da un'espulsione nella gara con la Slovenia: entrato nel secondo tempo, viene ammonito per due volte e dopo 10 minuti lascia i suoi in inferiorità numerica per quella che sarà una sconfitta di misura.













Squalificato nella successiva partita pareggiata per 0-0 dalla sua nazionale con l'Inghilterra, conclude il mondiale disputando gli ultimi 25 minuti della sfida persa con gli USA. Il 18 dicembre 2016 comunica il suo ritiro dal calcio e inizia a lavorare come agente del fratello Rachid Ghezzal. La privacy dell'ex bomber algerino è al massimo e sappiamo se abbia una fidanzata o una moglie.







Classe 1984, nato sotto il segno del Sagittario, Abdelkader Ghezzal festeggia il suo compleanno il 5 dicembre. Il nome per esteso è Abdelkader Mohamed Ghezzal, città d’origine in Francia, Décines-Charpieu, genitori emigrati dall’Algeria. Ghezzal non è solo un celebre ex giocatore di calcio ma si è imposto anche come procuratore sportivo. Abdelkader Ghezzal è alto un metro e ottantaquattro centimetri e pesa una novantina di chili. Nel gennaio del 2019 entra a far parte del cast dell’Isola dei Famosi.

