Giampiero Galeazzi e Mara Venier: il binomio vincente di tante “Domenica In” anni ’90 si è ricomposto per un giorno. Il giornalista e commentatore sportivo è tornato nello studio di ‘Domenica In”. Nell’ultima puntata del 2018 di “Domenica In”, la presenza del giornalista affaticato dai malanni dell’età aveva suscitato molto scalpore. Domenica Mara Venier ha rivoluto “bisteccone Galeazzi” per far chiarezza sulle sue condizioni di salute e omaggiarlo dell’affetto del pubblico.

Niente sedia a rotelle questa volta, Galeazzi era già seduto in poltrona quando è iniziata l'intervista: "Sono ingrassato per colpa tua Mara, dicevi struca il bottòn, struca il bottòn e intanto mangiavamo" e la Venier: "Diciamo la verità eri sempre a mensa. Io ti cercavo e tu eri a mensa!". Mara Venier ha parlato in diretta del fatto che sulle sue condizioni di salute ci si è molto interrogati, si sono dette molte cose inesatte, si sono fatte delle diagnosi improvvisate.











"La mia presenza ha suscitato un gran clamore mediatico. Non ho il Parkinson come hanno scritto (a causa del tremolio continuo della mano ndr), il mio problema è il diabete, è il mio compagno di viaggio. È una malattia micidiale. Sono rimasto sorpreso anch'io dall'affetto del pubblico, sono rimasto sconcertato dalla popolarità e dall'affetto. Mi ha chiamato una signora dall'America e mi ha detto cosa dovevo fare. Ho usato la metafora degli ultimi 500 metri perché è quella del canottaggio e significa che uno si gira indietro e controlla i rivali. Io vedrò chi c'è con me". Mara pronta: "Io ci sarò".













Nel ricordare poi i momenti trascorsi insieme Mara si commuove insieme a Giampiero per la bella esperienza trascorsa presentando diverse edizioni passate di Domenica In e in diretta replicano la gag di qualche anno fa e a qual punto Galezzi non trattiene a sua volta le lacrime. Il momento è tanto toccante che la Venier è costretta ad abbandonare lo studio: "Scusate oggi non ce la facciamo" e Giampiero resta in studio accompagnato all'orchestra mentre continua a cantare. Tornata poi in studio, ancora con le lacrime agli occhi, la conduttrice ha presentato l'ingresso, nei panni dei Blues Brothers proprio di Stefano Masciarelli e Andrea Roncato.







Il popolare giornalista sportivo in un’intervista rilasciata a Fuorigioco, il settimanale della Gazzetta dello Sport, aveva detto: “È stato un errore presentarmi a Domenica In sulla sedia a rotelle. Sui social mi hanno già fatto il funerale ma io sono ancora vivo, eh”. Quindi “Bisteccone” aveva spiegato: “Ho sbagliato a presentarmi da Mara Venier in quel modo. La verità è che sono reduce da un’operazione al ginocchio sinistro, mi muovo con le stampelle. Lo studio era pieno di cavi e, per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina”.

